19 ноября 2024, 22:16

Заседание «Единой России» по вопросам самоуправления прошло в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи состоялось заседание партии «Единая Россия», которое провел руководитель фракции Юрий Гончарук. В мероприятии также принял участие депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков.

На встрече были обсуждены важные вопросы, включая предстоящие изменения в федеральный закон о местном самоуправлении. Участники заседания подвели итоги работы за последние две недели, проанализировали достигнутые результаты и выявили проблемы, требующие внимания.

Кроме того, был разработан план дальнейшей работы, который предусматривает активное участие депутатов округа в решении актуальных вопросов.

«Уверен, что совместными усилиями сможем сделать наш округ более комфортным и привлекательным для проживания. Открытое обсуждение вопросов местного самоуправления служит основой для эффективной работы нашей фракции и доверия со стороны граждан», - отметил Юрий Гончарук.

Заседание позволило не только проанализировать достигнутые результаты, но и выявить проблемы, требующие внимания, что поможет в дальнейшем более эффективно решать актуальные задачи округа.

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Мытищи «Единая Россия»
19 ноября 2024, 22:25
Благоустройство двора на улице Разведчика Абеля проверили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, вместе с активными жителями и депутатами округа провел инспекцию хода работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 3 по улице Разведчика Абеля. Работы проводятся в рамках проекта «Городская среда».

Андрей Гореликов отметил, что обустроенные дворы с зелеными насаждениями, уютными лавочками и игровыми площадками становятся местами встреч для соседей и друзей. Однако местные жители неоднократно поднимали вопрос о нехватке детской площадки на данной территории. Несмотря на наличие уникальных малых архитектурных форм, для самых маленьких необходимо создать безопасные и привлекательные зоны отдыха.

«Следует обратить внимание на потребности самых юных жителей нашего города, чтобы они также могли проводить время на свежем воздухе с удовольствием и радостью», - подчеркнул Андрей Гореликов.

Он выразил уверенность в том, что дети заслуживают качественного отдыха на свежем воздухе, и призвал приложить все усилия для обеспечения их всем необходимым, ведь именно от этого зависит будущее города.

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Благоустройство Мытищи
19 ноября 2024, 22:06
Лидера третьего этапа турнира «Лига квизов» определили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Третий этап муниципального интеллектуального турнира «Лига КВИЗОВ. Знания vs Логика» прошел в молодежном центре «Импульс». В нем приняли участие пять команд из школ городского округа Мытищи.

Турнир продолжает набирать обороты, и главный победитель будет определен в финале, который состоится в конце года. Чтобы стать лучшим из лучших, командам необходимо набрать наибольшее количество баллов за все туры.

Темой третьего этапа стали любовь, судьба и известные цитаты из мировой литературы и русской классики. Специалист по работе с молодежью МЦ «Импульс» Алина Тетиевская отметила, что впереди еще четвертый этап, где определенной тематики нет.

По итогам игры победителями третьего этапа стала команда «Кosmostars». Однако впереди участников ждут новые этапы, которые могут изменить ход игры и распределение баллов. Турнир продолжает оставаться интригующим и насыщенным событиями, поддерживая интерес участников и зрителей.

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Мытищи
19 ноября 2024, 21:54
Детская викторина по правилам поведения на дорогах прошла в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается в третье воскресенье ноября, в образовательных учреждениях городского округа Мытищи прошли тематические мероприятия. Педагоги, госавтоинспекторы и юные инспекторы дорожного движения объединили усилия для повышения осведомленности о безопасности на дорогах.

В рамках мероприятий проводились мастер-классы, беседы, флешмобы и конкурсы по рисованию плакатов и рисунков. Учащиеся разгадывали загадки и кроссворды на тему безопасности дорожного движения и участвовали в викторинах. Основная цель этих активностей - привлечь внимание к проблеме высокой смертности и травматизма на дорогах, а также напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения и осведомленности о главных опасностях на дорогах.

Всемирный день памяти жертв ДТП играет важную роль в сокращении числа жертв автокатастроф, предоставляя возможность обратить внимание на масштабы эмоциональных страданий и экономических потерь, а также подчеркивая значимость работы служб поддержки и спасения. Такие мероприятия помогают формировать культуру безопасного поведения на дорогах среди молодежи и общества в целом.

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Дети Мытищи конкурсы
19 ноября 2024, 21:25
Участковых в Мытищах поздравили с профессиональным праздником
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В преддверии Дня участковых уполномоченных полиции в городском округе Мытищи состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников этой важной службы. Глава округа Юлия Купецкая поздравила участковых, отметив их значительный вклад в обеспечение общественной безопасности и решение повседневных проблем жителей.

В своей речи Юлия Купецкая подчеркнула, что работа участковых является ключевой для поддержания порядка и безопасности на территории муниципалитета. Она отметила важность человеческого фактора в этой сфере, несмотря на развитие новых информационных систем. Глава округа также заверила, что администрация уделяет внимание созданию комфортных условий для работы участковых, включая открытие новых пунктов в развивающихся микрорайонах.

К поздравлениям присоединился председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, выразивший признательность за труд участковых. Начальник полиции МУ МВД России «Мытищинское», полковник Николай Жуков, также поздравил личный состав и поблагодарил сотрудников за безупречную службу, уделив особое внимание ветеранам.

На мероприятии были вручены награды лучшим представителям отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, что стало признанием их заслуг и профессионализма. Участковая служба городов Долгопрудный и Мытищи продолжает стремиться к тому, чтобы быть одной из лучших в Московской области.

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Праздники Мытищи Полиция

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