Защитников Отечества поздравили в городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Сотрудники спецструктур отличились в государственной службе и в ходе специальной военной операции. Творческие номера героям войны подарили артисты команд «Созвездие» и «Звезда».

«Мы с особым чувством поздравляем сегодня всех защитников Отечества, проживающих на территории нашего городского округа, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, их семьи с этим замечательным праздником. Желаем скорейшего возвращения домой - живыми и здоровыми!», - сказал председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.