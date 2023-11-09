Защита от мошенников и никакой оплаты на месте. Подмосковье изменит газовое обслуживание с 1 января

Его провели заместитель председателя правительства региона Мария Нагорная и генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, а также МВД, ГУСТ, Госжилинспекция, Министерство ЖКХ, ГУРБ и другие ведомства.

Газовое оборудование в домах Подмосковья обслуживали сотни частных организаций, многие из них делали это недобросовестно. Но с 1 января их заменит единая компания «Мособлгаз» , которая поможет оградить жителей от мошенников.

Появится единое для Подмосковья расписание обходов жилых домов. Люди заранее смогут знать день, в который к ним придет специалист «Мособлгаза», - у него будут уникальная униформа и удостоверение с QR-кодом.

Денег с жителей сотрудник брать не может, поскольку вся оплата за техобслуживание будет по единому платежному документу.

Таким образом, по словам генерального директора «Мособлгаза» Игоря Баранова, Подмосковье рассчитывает полностью защитить жителей от мошенников.

«От работы представителей управляющих компаний, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области зависит безопасность жителей. Мы готовы ответить на все вопросы, чтобы заранее прийти к пониманию», - отметила Мария Нагорная.

Ранее губернатор Подмосковья поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Информировать жителей помогут Ассоциация председателей советов многоквартирных домов совместно с председателем координационного совета Олесей Тыщенко.