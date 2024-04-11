Зарядка ко Дню космонавтики прошла в парке Кривякино в Воскресенске
В усадьбе Кривякино города Воскресенск прошло мероприятие, посвященное одновременно Всемирному дню здоровья и Дню космонавтики. Молодежь и представители старшего поколения собрались на свежем воздухе, чтобы начать день с активной зарядки, а затем поучаствовать в танцевальном флешмобе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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Организаторами мероприятия выступили молодежный центр «Олимпиец» и проект «Активное долголетие» из Одинцово.
«Молодежь сейчас находится на таком уровне активности, когда им интересно участвовать в жизни города, быть вовлеченными в политику, социальные проекты и вносить свой вклад в развитие общества», - поделилась Елизавета Коробова, специалист молодежного центра «Олимпиец».
Самым ярким и символичным моментом праздника стало построение участников в форме ракеты.