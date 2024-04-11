Зарядка ко Дню космонавтики прошла в парке Кривякино в Воскресенске

Ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом оформили 1,2 тысячи подмосковных семей. В феврале Мособлдума приняла закон, по которому они могут получать по 18 тысяч рублей независимо от уровня доходов.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, выплату оформили 1,2 тысячи семей, из которых 430 - без учета уровня доходов. Они начали получать поддержку после вступления нового закона в силу.

«Поскольку мы убрали условие по уровню доходов семьи, количество получателей выплаты существенно возросло по сравнению с прошлым годом. Уход за тяжелобольным ребенком требует от родителей полной отдачи, поэтому важно, чтобы эту меру могли получать все нуждающиеся в ней семьи», - добавил он.

Выплату предоставляют одному из родителей или опекунов ребенка с третьей степенью инвалидности, который проживает в Подмосковье.

Подать заявление на получение поддержки можно по ссылке.

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