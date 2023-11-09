09 ноября 2023, 14:31

Зарплаты ведущих спортсменов и тренеров Подмосковья увеличат на 40% по решению Андрея Воробьева

Пресс-служба губернатора Московской области
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Подмосковье на 40% увеличит зарплаты спортсменов и тренеров по индивидуальным видам спорта, рассказал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, в условиях санкций и ограничений им приходится непросто, поэтому принято решение повысить оклад с 2024 года.

Подготовку спортивного резерва в Подмосковье проводят 163 учреждения. В их числе - государственные школы, училища, муниципальные организации.

Спортсмены всех возрастов и категорий занимаются более чем по 100 направлениями под руководством не менее 3,8 тысячи тренеров.

Ранее по инициативе Андрея Воробьев 30 лучших муниципальных спортивных школ Подмосковья получили годовые гранты от Подмосковья. Средства выделили на на стимулирующие выплаты тренерам, которые воспитывают будущих чемпионов.

В следующем году они получат субсидии на новое оснащение. Для этого выделят более 100 миллионов рублей.

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Это коснется 562 спортсменов и более чем 200 тренеров. Зарплаты вырастут в центрах подготовки по индивидуальным олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.

«Что касается большого спорта, здесь нужны особое внимание и дополнительная поддержка. Например, мы поощряем победителей и призеров Игр стран СНГ и их наставников. В этом году на премии выделили более семи миллионов рублей», - сказал губернатор.

Спортсмены подмосковных центров подготовки выиграли свыше 6,8 тысячи медалей за прошедшее десятилетие. Из них 156 - на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.

Спортсмены Андрей Воробьев Зарплаты
09 ноября 2023, 15:58
Студенты подмосковного колледжа «Энергия» приняли участие в форуме «Школа добрососедства»
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Студенты колледжа «Энергия» приняли участие в форуме «Школа добрососедства». Ребята встретились и пообщались с представителями христианской, мусульманской и иудейской религий. Всего в мероприятии приняли участие около 250 человек.

«Форум „Школа добрососедства“ мы проводим для нашей молодежи с 2018 года и каждый раз получаем позитивный отклик. Ребята узнают много нового о людях, с которыми они живут рядом, об особенностях культуры и обычаев разных национальностей и конфессий», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

На форуме молодые люди узнали о деятельности различных подмосковных религиозных организаций, обсудили вопросы развития межнациональных отношений и познакомились с культурой разных народов, проживающих в Подмосковье.

В этом году в Московской области провели три форума «Школа добрососедства». Очередная встреча состоится 16 ноября в Раменском.

Напомним, на территории Подмосковья действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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Реутов Студенты
09 ноября 2023, 15:58
Работники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в двух ДТП за сутки
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 311-й и 312-й пожарно-спасательных частей и поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух пострадавших в ДТП граждан. Аварии произошли в городском округе Чехов и Рузском городском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заместитель начальника ПСЧ-265 Владимир Старостин рассказал, что 9 ноября на автодороге Руза-Орешки водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. За рулем находилась 47-летняя женщина. Ее извлекли из машины и передали медикам.

Старший смены Юрий Митюхин также сообщил о дорожном происшествии на 69 километре федеральной автотрассы М-2 «Крым». Там произошло столкновение между фурой Mercedes и автомобилем ГАЗель. В результате ДТП пассажир, находившийся в фургоне, оказался заблокирован.

После того, как пострадавшего освободили из машины, его зафиксировали на носилках и передали врачам. Остальные участники ДТП отказались от оказания помощи.

Спасатели
09 ноября 2023, 15:38
Еще 7 боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили в Истре
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Взрывотехники поисково-спасательного отряда «Мособлпожспас» обезвредили в лесу под Истрой боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Снаряды и мину нашли около деревни Лужки.

По словам замначальника ПСО-2 Дениса Совенкова, в Систему-112 позвонил местный житель, который нашел семь боеприпасов в лесу у деревни Лужки.

Прибыв на место, взрывотехники определили, что это шесть артиллерийских снарядов и минометная мина. К счастью, боеприпасы находились далеко от жилых домов и дорог. Тем не менее, неразорвавшиеся снаряды представляли потенциальную угрозу для людей и животных. Специалисты обезвредили все находки, соблюдая технику безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Спасатели Истра Великая Отечественная война
09 ноября 2023, 15:37
Дополнительное оснащение закупили для лесных пожарных в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Четыре километра рукавов для тушения возгораний закупили для лесных пожарных Подмосковья. Дополнительное оснащение приобрели в рамках подготовки к следующему сезону.

«Осуществлена закупка 200 бухт напорных пожарных рукавов с внутренним гидроизоляционным покрытием для комплектации мобильных средств пожаротушения - пожарных машин», - заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Оборудование закупили по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». С помощью пожарных рукавов можно подавать под избыточным давлением воду в любую точку, что особенно актуально, если возгорание произошло в глубине насаждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Лесные пожары

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