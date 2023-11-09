Зарплаты ведущих спортсменов и тренеров Подмосковья увеличат на 40% по решению Андрея Воробьева

Подготовку спортивного резерва в Подмосковье проводят 163 учреждения. В их числе - государственные школы, училища, муниципальные организации.

Спортсмены всех возрастов и категорий занимаются более чем по 100 направлениями под руководством не менее 3,8 тысячи тренеров.

Ранее по инициативе Андрея Воробьев 30 лучших муниципальных спортивных школ Подмосковья получили годовые гранты от Подмосковья. Средства выделили на на стимулирующие выплаты тренерам, которые воспитывают будущих чемпионов.

В следующем году они получат субсидии на новое оснащение. Для этого выделят более 100 миллионов рублей.

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Это коснется 562 спортсменов и более чем 200 тренеров. Зарплаты вырастут в центрах подготовки по индивидуальным олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.

«Что касается большого спорта, здесь нужны особое внимание и дополнительная поддержка. Например, мы поощряем победителей и призеров Игр стран СНГ и их наставников. В этом году на премии выделили более семи миллионов рублей», - сказал губернатор.

Спортсмены подмосковных центров подготовки выиграли свыше 6,8 тысячи медалей за прошедшее десятилетие. Из них 156 - на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.