Зарплаты педагогов проиндексируют в Подмосковье в 2025 году

Документ определяет порядок расчета нормативов финансирования, их величину, а также методики прогнозирования численности учащихся и работников, используемые для расчёта субвенций.

Председатель Комитета по образованию Линара Самединова отметила, что основные изменения затрагивают увеличение окладов педагогов в дошкольном и общем образовании, а также индексацию зарплат в связи с увеличением средней заработной платы в Московской области. С 1 января при расчете окладов будет учитываться только категория педагога, тогда как ранее учитывался также стаж.

Принятый закон также регулирует расчет субвенций на финансирование частных школ и детских садов, выплаты молодым специалистам, компенсации за проезд и оплату детских садов, а также обеспечение питания в частных школах. Ключевое изменение связано с укрупнением окладов педагогов с начала 2025 года.