Зарплаты молодых воспитателей и учителей выросли в Подмосковье

Молодые учителя и педагоги дополнительного образования получат прибавку к окладам в среднем на 20%, а молодые воспитатели - на 26%.

Должностные оклады педагогов образовательных учреждений проиндексированы на 4,2% в рамках подготовки к внедрению единой федеральной системы оплаты труда.

«В этом году по программе губернатора мы увеличили зарплаты педагогам, учителям и воспитателям - это 90 тысяч работников. В нашем регионе есть множество других мер поддержки для педагогов в виде компенсации за аренду жилья, доплаты молодым специалистам», - сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве образования Московской области добавили, что в регионе минимальный оклад воспитателя увеличился с 12 432 до 20 050 рублей, учителя - с 14 589 до 21 913 рублей, а педагога дополнительного образования - с 15 444 до 23 187 рублей.