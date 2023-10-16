Зарплаты бюджетников в Подмосковье вырастут с 2024 года — Андрей Воробьев

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«Все дорожает - это факт. И курс другой, и стоимость денег в банках другая. Мы понимаем, что нужна поддержка тех, кто работает в различных отраслях. Это и учитель, и врач, и тренер, и работник искусств, и муниципальный служащий, и госслужба. Поэтому с 1 января 2024 года мы поднимаем зарплату на 6,5-8%», - уточнил глава региона.

По словам Андрея Воробьева, такая мера является необходимостью, так как региону важно поддержать важнейшие специальности и профессии.

Помимо бюджетников, зарплату собираются повышать и специалистам других отраслей - например, водителям и социальным работникам.

«Понимаем, что и в этой части мы должны быть рядом, помогая семейному бюджету», - заключил губернатор.

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