Зарайск стал участником конкурса «Культурная столица 2026 года»

Легенды российского футбола сыграют с командой жителей городского округа Подольск на стадионе «Весна». О матче, запланированном на 16 июня, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев выведет свою команду на поле в боевом составе. Против жителей Подольска сыграют Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин и Александр Филимонов на позиции голкипера.

Комментировать матч будет спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

До начала игры футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций, которые начнутся в 11:00. Гала-матч намечен на 12:15.

Этим летом команда легенд футбола проведет 10 игр с жителями Подмосковья по проекту «Выходи вы двор». Следующие встречи пройдут в городских округах Одинцовский, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Дубна, Королев, Богородский и Пушкинский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».