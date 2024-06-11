11 июня 2024, 13:32

Зарайск стал участником конкурса «Культурная столица 2026 года»

Медиасток.рф
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Конкурс «Культурная столица» начался среди городов России. Одним из претендентов на победу стал подмосковный Зарайск, поддержать который уже сейчас можно на портале госуслуг.

Конкурс на звание «Культурная столица года» проводится при участии Президентского фонда культурных инициатив.

Сейчас проходит голосование за город, которому будет присвоено звание «Культурная столица 2026 года». Победителя определит комитет конкурса 12 декабря на основании экспертной оценки и результатов народного голосования.

Жителям России предлагается на выбор несколько городов, претендующих на победу. В этом году это Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита, Южно-Сахалинск. Голосование продлится до 12 сентября.

Обладателем звания «Культурная столица 2024 года» стал Нижний Новгород, а «Культурной столицей 2025 года» назван Грозный.

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Зарайск конкурсы
11 июня 2024, 14:31
Именитые футболисты сыграют с жителями Подольска 16 июня
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Легенды российского футбола сыграют с командой жителей городского округа Подольск на стадионе «Весна». О матче, запланированном на 16 июня, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев выведет свою команду на поле в боевом составе. Против жителей Подольска сыграют Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин и Александр Филимонов на позиции голкипера.

Комментировать матч будет спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

До начала игры футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций, которые начнутся в 11:00. Гала-матч намечен на 12:15.

Этим летом команда легенд футбола проведет 10 игр с жителями Подмосковья по проекту «Выходи вы двор». Следующие встречи пройдут в городских округах Одинцовский, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Дубна, Королев, Богородский и Пушкинский.

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Подольск Футбол
11 июня 2024, 14:19
Еще 500 гектаров борщевика устранили вдоль дорог Подмосковья
пресс-служба министерства транспорта МО
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Специалисты дорожных служб приступили к ликвидации борщевика вдоль дорог Подмосковья. Работа проходит в два этапа: химическая обработка гербицидами и механический и ручной окос. Уже удалось убрать около 500 гектаров ядовитого растения.

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, помимо ликвидации борщевика, рабочие восстанавливают дорожную разметку.

«Уже обновили больше 5,6 тысяч километров линейной разметки на региональных и муниципальных дорогах и разметку порядка 5,7 тысяч пешеходных переходов», - рассказал Гержик.

Также дорожные службы убрали мусор в полосах отвода, скосили траву и вымыли 437 километров ограждений.

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Дороги Работа Мусор
11 июня 2024, 14:17
Еще 9 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в мае
Фото пресс-службы МОБТИ
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Еще девять жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в мае. Их зарегистрировали в Щелкове, Богородском, Солнечногорске и других округах.

Как рассказали в подмосковном Росреестре, общая площадь введенного в мае жилья превысила 158 тысяч квадратных метров. Новые дома построили в ЖК «Дом на Сиреневой» в Щелкове, в ЖК «Истомкино» в Богородском округа, ЖК «Молодежный» в Солнечногорске, ЖК «Берег» в Химках, ЖК «Облака 2.0» в Люберцах, ЖК «Дом у озера» в Ступине и ЖК «Южное Пушкино».

Постановка домов на кадастровый учет позволяет оформить права собственности на квартиры, записывать детей в школы и сады, а также совершать юридические процедуры.

«Управление обеспечивает оперативное и качественное оказание государственных услуг населению, чтобы способствовать улучшению качества жизни в Подмосковье», - отметил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
11 июня 2024, 14:15
Больницы и поликлиники Подмосковья изменят график работы в День России
Медиасток.рф
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Жителям Подмосковья рассказали о работе медицинских учреждений в День России. График учреждений здравоохранения изменится 12 июня.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 08:00 до 16:00. По такому же графику будет выполняться обслуживание вызовов на дому.

Детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационары в больницах и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.

Вызвать скорую помощь можно по телефону 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Поликлиники

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