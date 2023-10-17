Запуск новых проектов в Молодежном центре «Квартал» обсудили с главой Дмитровского округа

Читайте нас в:

Молодежный центр «Квартал» открылся год назад. Именно здесь юные жители Дмитровского округа могут бесплатно обучиться обрабатывать фото и монтировать видео, участвовать в мастер-классах и интеллектуальных играх, общаться со сверстниками, а также научиться выступать в жанре Stand Up и сыграть в КВН.

Центр участвует в различных мероприятиях как местного, так и регионального уровня. Чем живут ребята и какие вопросы их интересуют, узнал на встрече глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Встреча прошла в формате «Диалог на равных».

«Мне кажется, такой формат надо практиковать как можно чаще. Илья Игоревич говорит, что он хочет знать, что хочет молодежь. И соответственно, молодежь высказывает ему свои пожелания», - рассказал начальник Молодежного центра «Квартал» Александр Жарков.

Вопросы от ребят носили совершенно разный характер: от личной жизни до рассуждений на тему экономики, политики и управления округом. Также обсудили с главой и будущие проекты молодежного центра.

«В таких стенах, в таких узких кружках по интересам, когда болтаешь с ребятами, начинают они открываться и находят для себя, какие-то вещи в жизни, которые интересны, которые они развивают и в которых им надо, может, помочь. И тогда они будут лучшие не только в Дмитрове, но и в других регионах и в России», - отметил Илья Поночевный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».