20 июня 2024, 19:39

Запуск нового маршрута обсудили с жителями Мирского проезда в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе обсуждается возможность запуска нового маршрута и установка новой остановки. Дополнительный автобус должен будет следовать от Мирского проезда до центра округа.

Новый маршрут может стать межрегиональным и будет относиться к компетенции министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Жители обращаются в адрес администрации Балашихи с просьбами о передаче территории, чтобы выполнить ямочный и капитальный ремонт проезда. Но администрация не имеет права тратить на эти цели бюджетные средства, потому что земельный участок находится в собственности Министерства обороны. Администрация Балашихи ведет работу для урегулирования правового вопроса, чтобы взять на баланс и в дальнейшем обслуживать и содержать Мирской проезд», - сказал заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков.

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Балашиха
20 июня 2024, 19:48
Медицинских работников в Одинцове поздравили с профессиональным праздником
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил врачей с днем медицинского работника. Собрание прошло в доме культуры «Горки-10».

Более 4 тысяч медицинских работников трудятся в Одинцовской областной больнице и на станции скорой медицинской помощи. Муниципальная система здравоохранения активно развивается, осуществляется закупка современного оборудования, привлекаются квалифицированные специалисты. Андрей Иванов отметил, что за последние 5 лет в регионе было построено 6 новых государственных медицинских учреждений.

«Люди в белых халатах сопровождают человека с рождения, с первых минут появления на свет. И дальше - когда помогают сохранить самое дорогое - здоровье. Когда лечат и борются за спасение жизни - даже если почти нет надежды. Снова и снова совершают чудо. А в самые трудные моменты принимают удар на себя», - отметил глава муниципалитета.

Андрей Иванов наградил лучших специалистов благодарственными письмами и благодарностями от Губернатора Московской области, регионального Министерства здравоохранения и главы Одинцовского округа. Медработников из Одинцова поблагодарили за трудовой подвиг представители областного парламента, включая первого заместителя председателя Московской областной Думы Ларису Лазутину и депутата Дмитрия Голубкова.

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Одинцово Праздники Медицина
20 июня 2024, 19:39
Свыше 800 офицеров закончили обучение в военной академии в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Более 800 человек завершили обучение в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе и филиале в Серпухове. После пяти лет обучения выпускники стали специалистами по эксплуатации летательных аппаратов. За время существования здесь подготовили более 56 тысяч офицеров.

Военнослужащие за время обучения освоили все необходимые теоретические и практические навыки, которые понадобятся для службы в ракетных войсках. Выпускникам вручили дипломы, а также нагрудные знаки тем офицерам, которые окончили академию с отличием.

«Уважаемые выпускники! Поздравляю вас с окончанием академии, желаю вам воинской удачи, успехов. Мы гордимся, что такая академия имени Петра Великого расположена именно в Балашихе. Я искренне благодарен всему руководству академии, всему профессорско-преподавательскому составу за то взаимодействие, которое сегодня выстроено между Подмосковьем, городом и академией, особенно в плане военно-патриотического воспитания молодого поколения», - сказал глава городского округа Сергей Юров.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого создана в 1820 году. Среди выпускников - 193 кавалера Ордена Святого Георгия и 128 Героев Советского Союза.

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Выпускные Военные Балашиха
20 июня 2024, 19:39
Депутат Валентин Герасимов вручил благодарственные письма медикам из Химок
Администрация Химки г.о.
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Валентин Герасимов поблагодарил медработников третьей поликлиники в Старых Химках. Депутат муниципального Совета городского округа на встрече также вручил специалистам памятные подарки.

«Поддержка и развитие сферы здравоохранения - одно из ключевых направлений работы в Химках, в Подмосковье. От всей души благодарю наших врачей за неоценимый труд, самоотдачу и терпение», - обратился к сотрудникам поликлиники Валентин Герасимов.

Работа по усовершенствованию медучреждений и системы здравоохранения в целом активно проходит в регионе.

«В поликлиниках проводят капитальный ремонт, устанавливают новое оборудование. Молодые специалисты в нашем округе могут рассчитывать на меры поддержки от региона и муниципалитета», - поделилась муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

Напомним, что прошлым летом в роддоме Химок начался капитальный ремонт по программе «Здравоохранение Подмосковья». Учреждение станет современным акушерским стационаром на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовыми и реанимацией. Здесь появятся новые палаты, оборудованные личными санузлами с душем. Работы будут завершены уже в это году.

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Здравоохранение Химки Врачи
20 июня 2024, 19:39
Капремонт кровли дома проведут на Молодежной улице в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Во время обхода территории микрорайона Балашиха-1 заместитель главы округа Максим Сидоркин отметил задачи, которые необходимо выполнить в ближайшее время. В их числе капитальный ремонт кровли, покос травы и покраска детских площадок.

Заместитель главы городского округа Балашиха Максимом Сидоркиным проверил работу управляющей компании и МБУ «Благоустройство-Балашиха» в микрорайоне Балашиха-1. Они осмотрели улицы Победы, Карла Маркса, Молодежную.

«Есть замечания по покосу травы как к управляющим компаниям, так и к нашему МБУ. Все поручения даны, договорились по покосу. Через неделю мы еще раз встречаемся, смотрим, как окосили. Еще есть у нас несколько детских площадок, которые необходимо покрасить. Завершили мы обход посещением дома на улице Молодежной. Здесь приступает подрядчик к капитальному ремонту кровли. Уже выстроен строительный городок. Все материалы в наличии. С завтрашнего дня приступаем к активной фазе, к демонтажу старой кровли и к установке новой», - сказал заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Подобные обходы заместители главы округа проводят регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха

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