16 февраля 2024, 13:20

Запрещающие парковку знаки установят вблизи контейнерных площадок в 70 дворах Солнечногорска

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Парковку вблизи контейнерных площадок запретили в 21 дворе Солнечногорска. В ближайшее время специалисты установят соответствующие дорожные знаки еще в 50 дворах.

Сотрудники ГИБДД устанавливают дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» вблизи контейнерных площадок. Это позволит освободить проезд для спецтехники и коммунальных служб. Список проблемных адресов составили с учетом обращений жителей.

«Зачастую из-за нерадивых автолюбителей спецтранспорт не может подъехать и забрать мусор из баков. Как следствие - навалы и антисанитария. Чтобы решить эту проблему, возле контейнерных площадок решено запретить стоянку и остановку, а автомобили нарушителей будут эвакуировать на спецстоянку», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За соблюдением новых правил проследят инспекторы Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области. Они будут фиксировать нарушения в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск
16 февраля 2024, 13:27
Строящийся детский госпиталь в Красногорске обеспечили электричеством
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Детский клинический центр имени Рошаля, который строится в Красногорске, обеспечили электричеством. Работы выполнили специалисты компании «Россети Московский регион».

Для того, чтобы присоединить больницу, энергетики установили распределительную подстанцию и проложили две кабельные линии протяженностью три километра.

Госпиталь запитали от подстанции «Павшино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Здравоохранение Больницы Электричество Строительство
16 февраля 2024, 13:20
Двух жителей Подмосковья задержали за кражу топлива у поездов РЖД
УФСБ России по городу Москве и Московской области
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Преступную группу, которая промышляла воровством дизельного топлива у поездов РЖД, задержали в Подмосковье. Подробности сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Причастным к делу оказался сотрудник локомотивного депо. Во время исполнения своих служебных обязанностей он вместе с подельником систематически похищал дизельное топливо у поездов. Для этого использовали специально оборудованный автомобиль, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Топливо продавали, а прибыль делили между собой.

Сотрудники УФСБ поймали виновников с поличным на месте преступления. По предварительным данным, им удалось украсть более 20 тысяч литров ГСМ.

Возбуждено уголовное дело.

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РЖД Хищения Преступления Топливо Поезда
16 февраля 2024, 13:19
Школьники Подмосковья стали чемпионами мира по ментальной арифметике
Министерство образования МО
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Ученики образовательного учреждения «Перспектива» в Химках приняли участие в соревнованиях по быстрому счету в уме. По итогу Александр и Алексей Цветковы стали чемпионами мира по ментальной арифметике. Всего в чемпионате участвовали 450 детей из 15 стран.

Соревнования по быстрому счету в уме прошли в Мумбаи. Сборная России принимала участие в чемпионате при поддержке Всемирной ассоциации ментальной арифметики профессионалов. В команде было 15 участников в возрасте от шести до 15 лет.

Представители Подмосковья получили кубки и дипломы от Дэвида Ляо, основателя и председателя ассоциации PAMA Global.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школьники
16 февраля 2024, 13:18
Хирургический корпус больницы в Одинцове капитально отремонтируют к концу 2024 года
пресс-служба администрации г. о. Одинцово
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Капитальный ремонт хирургического корпуса Одинцовской больницы выполнен на 30%. Работы завершат к концу 2024 года.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ремонтные работы в хирургическом корпусе областной больницы. Сейчас строители штукатурят стены, устанавливают энергоэффективные стеклопакеты из алюминия, занимаются гидроизоляцией фундамента, завершают монтаж системы отопления и готовятся к обустройству вентилируемых фасадов.

После капремонта в хирургическом корпусе появятся комфортабельные четырехместные палаты с санузлами и операционный блок. Также расширят реанимационное отделение, установят аппарат МРТ и оборудуют помещение для компьютерной томографии. Цветовое оформление выполнят в соответствии с брендбуком Министерства здравоохранения Московской области.

Кроме того, в обновленном отделении экстренной госпитализации внедрят систему распределения пациентов на три потока: «зеленый» − пациент в удовлетворительном состоянии получит помощь в течение часа; «желтый» − пациент в состоянии средней тяжести, врач проведет оперативный осмотр; «красный» − пациента в критическом состоянии немедленно доставят в противошоковую палату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«На площадке задействовано 70 человек, по мере добавления новых работ их число вырастет до 150. Далее в планах установка систем вентиляции и подачи медицинских газов, монтаж электрики и слаботочки. Весной начнутся отделочные работы и строительство входных групп. Работы идут в графике и должны завершиться до конца 2024 года», - сказал Андрей Иванов.

Одинцово Больницы Ремонтные работы

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