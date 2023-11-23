Заполняемость индустриальных парков Подмосковья резидентами превысила 55%

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Как рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, полностью уже заполнили 38 площадок. Это свыше 55% всех действующих индустриальных парков региона.

«По количеству индустриальных парков Московская область безусловный лидер среди российских регионов. При этом и качество промышленной инфраструктуры в Подмосковье находится на высочайшем уровне - об этом свидетельствует выбор инвесторов, которые активно заполняют индустриальные парки региона», - сказала она.

Зиновьева добавила, что регион продолжает развивать индустриальную инфраструктуру. Так, в стадии реализации находятся еще 38 проектов новых индустриальных парков.

Найти площадку для размещения своего бизнеса предпринимали могут при помощи специального сервиса на инвестиционной карте Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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