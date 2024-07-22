Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

Московский этап соревнований появился в 2021 году. Первый заплыв был экспериментальным - тогда удалось собрать 400 человек. По словам Ефимова, это казалось большим числом для небольшой площадки.

«У нас были вопросы и по перемещению, по размещению автомобилей. Тогда у нас был первый опыт как организаций шаттлов, автобусов с перехватывающей парковкой, набор волонтеров, судей, спасателей и так далее», - уточнил он.

В этом году число регистраций увеличилось до 1,2 тысячи. На этом фоне организаторы приняли решение расширить график мероприятия - первый старт был в 09:00, а последний в 17:00. Это позволило участникам пройти свои дистанции по четкому расписанию.

«Первый год мы привлекали участников из различных регионов России, а сейчас к нам приезжают спортсмены из Турции, Узбекистана, Белоруссии и Объединённых Арабских Эмиратов. Это способствует развитию спортивного туризма. Многие семьи планируют отпуска, совмещая их с нашими мероприятиями», - подчеркнул Ефимов.

Следующий этап пройдет на Рузском водохранилище в санатории «Русь» 17 августа. На данный момент подано уже около 500 заявок. Принять участие может любой желающий, главное - уметь плавать. Минимальная дистанция - 500 метров. В Истре есть дистанции 500 метров, а также один, два и шесть километров. Также для команд организуют эстафету 3 по 1 километру.

Отмечается, что подготовка трассы начинается за день до мероприятия. Для этого есть специальная бригада, которая размещает буи и размечает трассу. По словам Ефимова, организаторы также обеспечивают культурную программу для болельщиков - в этом году для них выступала кавер-группа и проводились массовые разминки.

Напомним, что на мероприятии работают сертифицированные спасатели на гидроциклах и лодках, а также волонтеры на сапсерфах, которые обеспечивают безопасность на воде. Регистрация открыта на сайте xwaters.com.

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