Запись в детей в 1-й класс началась в Химках

Парки Московской области принимают все больше посетителей с приходом тепла. По словам губернатора Андрея Воробьева, их посещаемость будет расти. Глава Подмосковья поручил подготовить все 194 парка региона к летнему периоду.

Парки Московской области принимают все больше посетителей с приходом тепла. По словам губернатора Андрея Воробьева , их посещаемость будет расти. Глава Подмосковья поручил подготовить все 194 парка региона к летнему периоду.

«Как театр начинается с вешалки, так и парк - с парковки. И все, что за этим следует - чистота, порядок, спортивные сооружения, места для досуга жителей - должно соответствовать стандарту», - подчеркнул Воробьев.

Подготовка парков к наплыву туристов началась по единому регламенту еще в марте. До конца апреля планируется очистить дорожки, промыть элементы благоустройства, навигации и фонтаны, убрать мусор, отремонтировать детские и спортивные площадки, а также подготовить сервисы и услуги к летнему сезону.

В этом году в парках Подмосковья будет работать более двух тысяч объектов сервиса и услуг, 1,2 тысячи из которых - пункты питания. В 203 пунктах проката региона специалисты проводят осмотр инвентаря, его обновление при необходимости и инструктаж персонала. На данный момент к сезону готовятся 552 аттракциона - до мая все они пройдут ежегодный технический контроль и получат регистрационный номер Гостехнадзора.

«Регламент подготовки к летнему сезону был отработан. До 26 апреля будут устранены все дефекты в парках, и продолжится дальнейший мониторинг за их состоянием. По каждой территории у нас есть график», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Следить за чистотой и порядком в парках помогают камеры системы «Безопасный регион». По словам Хайкина, на данный момент с их помощью выявили почти 12 тысяч дефектов.

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