01 апреля 2024, 16:41

Запись в детей в 1-й класс началась в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Школы Химок начали прием заявлений для зачисления детей в 1-й класс на будущий учебный год. Право преимущественного приема предоставляют льготным категориям граждан.

Родители будущих первоклассников могут подать заявление на портале госуслуг. Для удобства они могут воспользоваться инструкцией с ответами на часто задаваемые вопросы.

«Подача заявления на прием ребенка в первый класс через портал госуслуг - это очень удобно. Во-первых, это экономия времени, поскольку подача заявки происходит онлайн. Во-вторых, такой вариант позволяет забронировать место для будущего школьника до момента предоставления оригиналов в образовательное учреждение. Дальнейшее зачисление детей происходит по очередности подачи заявлений», - рассказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Подробная информация доступна на сайте администрации Химок и официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Химки Школьники Госуслуги
01 апреля 2024, 17:26
Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков Подмосковья к летнему сезону
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Парки Московской области принимают все больше посетителей с приходом тепла. По словам губернатора Андрея Воробьева, их посещаемость будет расти. Глава Подмосковья поручил подготовить все 194 парка региона к летнему периоду.

Парки Московской области принимают все больше посетителей с приходом тепла. По словам губернатора Андрея Воробьева , их посещаемость будет расти. Глава Подмосковья поручил подготовить все 194 парка региона к летнему периоду.

«Как театр начинается с вешалки, так и парк - с парковки. И все, что за этим следует - чистота, порядок, спортивные сооружения, места для досуга жителей - должно соответствовать стандарту», - подчеркнул Воробьев.

Подготовка парков к наплыву туристов началась по единому регламенту еще в марте. До конца апреля планируется очистить дорожки, промыть элементы благоустройства, навигации и фонтаны, убрать мусор, отремонтировать детские и спортивные площадки, а также подготовить сервисы и услуги к летнему сезону.

В этом году в парках Подмосковья будет работать более двух тысяч объектов сервиса и услуг, 1,2 тысячи из которых - пункты питания. В 203 пунктах проката региона специалисты проводят осмотр инвентаря, его обновление при необходимости и инструктаж персонала. На данный момент к сезону готовятся 552 аттракциона - до мая все они пройдут ежегодный технический контроль и получат регистрационный номер Гостехнадзора.

«Регламент подготовки к летнему сезону был отработан. До 26 апреля будут устранены все дефекты в парках, и продолжится дальнейший мониторинг за их состоянием. По каждой территории у нас есть график», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Следить за чистотой и порядком в парках помогают камеры системы «Безопасный регион». По словам Хайкина, на данный момент с их помощью выявили почти 12 тысяч дефектов.

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Химки Школьники Госуслуги
01 апреля 2024, 17:23
Благотворительный концерт в поддержку юных музыкантов пройдет 6 апреля в Пушкино
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Концерт в рамках благотворительного проекта «Настоящее будущего», который реализуется фондом Владимира Спивакова, состоится 6 апреля в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкино. Местные воспитанники и юные виртуозы из московских музыкальных школ исполнят отрывки из известных классических произведений.

Также свой мастер-класс для юных музыкантов проведет лауреат международных и российских конкурсов, преподаватель специального фортепиано Элеонора Казанцева.

Концерт состоится в Большом зале колледжа в 16.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Концерты Пушкино конкурсы
01 апреля 2024, 17:23
Благотворительный концерт и выставка в помощь участникам СВО прошла в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась благотворительная акция в рамках патриотического проекта «Время выбрало нас», организованного ветеранами и членами Солнечногорского отделения «Боевое братство». Мероприятие собрало жителей округа, представителей патриотических организаций и благотворительных объединений.

Во время мероприятия вручили награды «Орден Мужество» семьям военнослужащих, погибших в боевых действиях. Андрей Воробьев, руководитель отделения «Боевое братство», выразил благодарность всем неравнодушным за их вклад и поддержку бойцов специальной военной операции.

«Такие мероприятия будем продолжать проводить и дальше до достижения окончательной Победы», - прокомментировал руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

В рамках акции прошли мастер-классы по изготовлению маскировочной сети и окопных свечей, а также патриотическая выставка. Гостей мероприятия порадовали концертной программой с участием творческих коллективов Солнечногорска и приглашенных артистов.

Все вырученные от продажи билетов средства направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи в рамках СВО.

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Солнечногорск Военные Концерты
01 апреля 2024, 17:10
Свыше 11 тысяч медработников оформили компенсации за аренду жилья в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные врачи могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. Ее уже оформили более 11 тысяч медиков.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, получить меру поддержки могут представители 35 должностей. Среди них - фельдшеры, рентгенолаборатны и медсестры. С этого года также увеличили компенсацию для супружеских пар специалистов.

«Компенсация аренды жилья - самая востребованная из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Уже сегодня ее получают свыше 11 тысяч врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов. Важно, что стать участниками программы могут, как действующие, так и новые сотрудники», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Среди участников программы семь тысяч медиков и четыре тысячи врачей.

Оформить меру поддержки можно через «Госуслуги». Узнать обо всех льготах для врачей можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи

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