Запись на телемедицинскую консультацию появилась на «Госуслугах» в Подмосковье

Компания «Цементум» из Воскресенска поучаствовала во втором всероссийском форуме по сверхпрочному бетону. На мероприятии предприятие выступило организатором и представило свою продукцию.

Событие состоялось в Москве. Участниками стали эксперты строительной отрасли. Для них организовали несколько тематических сессиях.

В экспозиции можно было увидеть образцы сверхпрочного фибробетона. Это инновационный материал, не имеющий аналогов по прочности и долговечности.

Также участники обсудили тенденции применения этого материала, перспективные направления егог использования в России и специфику проектирования и производства конструкций на его основе.

«Прогнозируемый срок эксплуатации сооружений из СПФБ - около 300 лет: долговечность - ключевой фактор, который может изменить рынок данного материала. Сегодня наши производственные возможности по выпуску этого инновационного продукта на рынок превышают 140 000 тонн - и производство полностью локализовано в России, в производственном кластере города Воскресенск», - сказал руководитель стратегических проектов компании «Цементум» и модератор мероприятия Роман Чурилов.

Отметим, что первый подобный форум прошел в 2022 году.