Запись на кружки и секции стала самой популярной госуслугой в Подмосковье за неделю
Министерство государственного управления Московской области составило рейтинг самых популярных госуслуг за неделю. Топ возглавила запись на кружки и секции — жители подали свыше 61 тысячи заявок.
На втором месте расположилась выписка из домовой книги - более 20 тысяч заявок. В пятерку лидеров также вошли выдача социальных карт жителя Подмосковья, признание граждан нуждающимися в соцобслуживании и выдача транспортной карты «Стрелка».
Напомним, портал госуслуг заработал в Подмосковье в 2012 году. За это время более 300 услуг перевели в онлайн-формат. Воспользоваться порталом можно в любое удобное время.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.
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