Запись на кружки и секции стала самой популярной госуслугой в Подмосковье за неделю

На втором месте расположилась выписка из домовой книги - более 20 тысяч заявок. В пятерку лидеров также вошли выдача социальных карт жителя Подмосковья, признание граждан нуждающимися в соцобслуживании и выдача транспортной карты «Стрелка».

Напомним, портал госуслуг заработал в Подмосковье в 2012 году. За это время более 300 услуг перевели в онлайн-формат. Воспользоваться порталом можно в любое удобное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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