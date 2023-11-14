14 ноября 2023, 11:35

Запись на кружки и секции стала самой популярной госуслугой в Подмосковье за неделю

Unsplash
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Министерство государственного управления Московской области составило рейтинг самых популярных госуслуг за неделю. Топ возглавила запись на кружки и секции — жители подали свыше 61 тысячи заявок.

На втором месте расположилась выписка из домовой книги - более 20 тысяч заявок. В пятерку лидеров также вошли выдача социальных карт жителя Подмосковья, признание граждан нуждающимися в соцобслуживании и выдача транспортной карты «Стрелка».

Напомним, портал госуслуг заработал в Подмосковье в 2012 году. За это время более 300 услуг перевели в онлайн-формат. Воспользоваться порталом можно в любое удобное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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Госуслуги
14 ноября 2023, 11:39
Жители Фрянова присоединились к всероссийской акции по сбору макулатуры
Телеканал «360»
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Ученики школы № 25, воспитанники детских садов, депутаты и другие жители рабочего поселка Фряново присоединились к всероссийской экологической акции «БумБатл». Они собирают старые газеты и журналы, ненужные коробки и другую макулатуру, которую можно направить в переработку

В новом сезоне акция проходит под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». Предоставляя бумаге новую жизнь, школьники понимают, что вносят неоспоримый вклад в сохранение лесов. Чтобы перерабатывать как можно больше макулатуры, в России второй год подряд при поддержке национального проекта «Экология» проводится масштабная акция «БумБатл».

«Это очень большое решение для нас. Участие в этой акции у нас приняли 19 классов. К нам еще присоединился детский сад, где ребята тоже собирают макулатуру. Конечно, для них это и экологическое воспитание, и духовное воспитание, приобщение к природе и внеурочная деятельность. Одни большие плюсы», - говорит директор СОШ № 25 имени Копылова Елена Старостина.

«БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой баттл, - это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. Самые активные участники акции получат призы от муниципалитета.

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Щелково
14 ноября 2023, 11:25
Дом дружбы в Пушкино отметил 20-летие
Телеканал «360»
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Русские, армяне, татары, украинцы, немцы и другие народы представили свой неповторимый быт, традиции и обычаи на празднике в пушкинском Доме дружбы. Фестиваль провели к 20-летию учреждения.

На празднике в честь 20-летия Дома дружбы провели выставку костюмов, дегустацию национальных блюд, концерт с песнями и танцами. Это единственный подобный центр в Московской области, и на его базе работают 11 общественных национально-культурных и творческих обьединений. В процессе регистрации еще два.

«За 20 лет активной работы Дома дружбы наши национально-культурные организации провели тысячи мероприятий. Каждое из них становится настоящим праздником для всех жителей города, округа и даже Подмосковья», - говорит заведующая отделом национально-культурного взаимодействия ЦДК «Строитель» Татьяна Ключникова.

В Доме дружбы каждый может найти себе занятие по душе, возможность пообщаться, изучить культуру, научиться уважать и любить своих предков. Центр сотрудничает с администрацией городского округа, клубными учреждениями, библиотеками и молодежными организациями.

В честь юбилея Дома дружбы провели большой концерт. Выступали творческие коллективы и автономии округа.

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Пушкино
14 ноября 2023, 11:17
Турнир по русским шашкам прошел в Щелкове
Unsplash
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Традиционный турнир «Кубок Григорьева» прошел в Щелкове. В нем участвовали ребята от семи до девяти лет.

Турнир назвали в честь основателя шашечного движения в Щелкове Петра Григорьева. Он воспитал поколения успешных спортсменов, многие из которых продолжили его дело. В соревнованиях участвовали ребята от семи до девяти лет.

«Мы проводим турнир, посвященный моему тренеру Петру Григорьевичу Григорьеву. Он 25 лет назад возрождал шашки в Щелковском районе. В честь него мы ежегодно проводим эти соревнования», - поделился один из участников Сергей Парфенов.

Победителей турнира наградили кубками и медалями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил на 40% увеличить зарплаты ведущих спортсменов и тренеров. По его словам, в условиях санкций и ограничений им приходится непросто, поэтому принято решение повысить оклад с 2024 года.

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Спортсмены Щелково
14 ноября 2023, 11:13
Лучших сотрудников полиции наградили в Подольске
Телеканал «360»
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Награждение лучших сотрудников полиции прошло в Подольске. Благодаря слаженной работе всего коллектива, второй месяц подряд подольское УВД становится лучшим в области.

«Большая радость и честь находиться в этом подразделении, одном из самых лучших тер отделов в Московской области. Уверен, что при вашей поддержке, при нашем взаимодействии жизнь в городском округе станет еще лучше, еще безопасней», - отметил Артамонов.

Личный состав Подольского УВД - это более тысячи высококлассных специалистов, которые ежедневно работают на благо жителей округа. Их работа позволила повысить показатель раскрываемости преступлений почти до 80%. За год в округе раскрыли 1735 нарушений закона.

«Этот праздник стал данью глубокого уважения мужественным сильным людям, которые считают своим долгом защищать жизнь и права человека, интересы государства и общества», - заявил начальник УМВД России по городскому округу Подольск Александр Редькин.

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Медали «За безупречную службу», почетные грамоты администрации и благодарности вручил исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Подольск

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