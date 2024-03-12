Запись на экзамен по управлению многоквартирным домом появилась на «Госуслугах» Подмосковья

Деятельность управляющих компаний подлежит лицензированию. Чтобы организация получила лицензию, ее руководителю нужно пройти обязательную аттестацию и сдать экзамен.

«Новый сервис предназначен для руководителей и специалистов в сфере управления многоквартирными домами. Чтобы записаться на экзамен и подтвердить свои знания, нужно подать онлайн-заявку, а в назначенный день пройти квалификационное испытание», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услугу можно получить в разделе «Развитие бизнеса» - «Лицензирование и разрешения». Заявителю необходимо заполнить сведения о месте работы и должности, а также выбрать удобную дату и время экзамена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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