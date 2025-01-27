Занятия скандинавской ходьбой пройдут во Фрязинском лесопарке 28 января

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В 11:00 во вторник, 28 января, пройдет лекция «В здоровом теле!». В это же время начнутся занятия скандинавской ходьбой и женской гимнастикой для участников проекта «Активное долголетие». Это отличная возможность укрепить здоровье и познакомиться с единомышленниками.

Женскую гимнастику для членов клуба «Активное долголетие» также проведут 29 января в 11:00. Участников ждет активно-энергетическая сессия, которая поможет расслабиться и восстановить силы.

В пятницу, 31 января, в 13:00 в лесопарке пройдет «Библиотечный калейдоскоп». Все желающие смогут присоединиться к интересным беседам и открыть новые литературные горизонты.

В субботу, 1 февраля, в 13:00 состоится занятие под названием «Давайте рисовать». Посетители лесопарка займутся творчеством в компании талантливых участников.

В воскресенье, 2 февраля, в 16:00 в лесопарке пройдет развлекательная программа «Занимательные книги». Участники смогут погрузиться в мир увлекательных историй и занимательных фактов.