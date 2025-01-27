Занятия с психологом провели для молодогвардейцев в Лосино-Петровском

Игра помогает раскрыть различные качества личности, исследовать себя, проработать внутренние конфликты в безопасной обстановке, воспитать ответственность и подумать развернуто над ситуацией, не зацикливаясь на проблемах.

Ребята уже участвовали ранее в такой же сессии и с удовольствием приступили к ней снова. Подобные сеансы созданы для того, чтобы научить отличать добро и зло в разных проявлениях, формировать идеологию собственного мира с помощью общественных норм. Но самое главное - игра позволяет узнать больше о себе, о своих внутренних страхах и запастись ресурсами для становления целостной личностью.