Занятия по йоге организовали для сотрудников химпредприятия в Воскресенске

Глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров представили планы по модернизации транспортной системы округа на встрече с жителями, которая проходила в формате «Открытой трибуны». Мероприятие возглавляли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев.

Глава округа подчеркнул, что правительство региона активно поддерживает компанию «Мострансавто», в том числе за счет приобретения новых автобусов. В 2024 году на маршруты Балашихи вышли 33 новых автобуса, что значительно улучшает качество обслуживания.

«Общественный транспорт является нашим приоритетом. В 2023–2024 годах мы получили множество обращений от жителей по поводу работы коммерческих перевозчиков, включая качество автобусов и нарушения со стороны их сотрудников. Теперь мы изменяем подход и делаем ставку на государственного перевозчика - компанию „Мострансавто“, - отметил Юров.

Сотрудничество с «Мострансавто» позволяет расширять количество маршрутов с регулируемыми тарифами, что дает жителям возможность пользоваться льготными проездными условиями. Доля автобусов, работающих по таким тарифам, увеличилась на 20%.

Сергей Юров также сообщил о проведенной аналитике обращений и проверке пассажиропотока на остановках. В результате были изменены классность и количество автобусов на отдельных маршрутах, а также схемы движения по шести маршрутам, проходящим через новые районы Железнодорожного. Для корректировки схем были привлечены инициативные жители, а совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области пересмотрены межрегиональные маршруты.

Работы по модернизации транспортной системы Балашихи продолжатся и в 2025 году. В рамках строительства многофункциональной больницы в южной части города запланирована модернизация дорожной сети, включая реконструкцию улиц Шестая, Струве и Пролетарская, а также строительство центрального участка улицы Главной. Это обеспечит удобный подъезд к новой больнице, а маршруты общественного транспорта будут изменены с учетом заезда к медицинскому учреждению, при необходимости будут добавлены новые автобусы.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей Балашихи и предвещают позитивные изменения в транспортной инфраструктуре города. Работа по модернизации продолжится, и власти обещают активно вовлекать граждан в обсуждение изменений.