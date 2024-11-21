Занятия по сказкотерапии проведут для детей в Орехово-Зуеве

У старших классов школы имени Л. М. Доватора городского округа Истра прошли лекции по финансовой грамотности. На занятиях ребята разбирали, что такое кредит, насколько безопасно и выгодно его брать и нужно ли его брать.

Лекции прошли в рамках третьего этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Она проводится с 4 октября по 25 декабря этого года во всех школах и колледжах России. На лекции ученики школы имени Л. М. Доватора узнали, как вести себя в сложных финансовых ситуациях и противостоять мошенникам.

Кроме того, школьники узнали, как не стать жертвой мошенников. Такие уроки помогают сформировать у школьников основы финансовой культуры, что в дальнейшем может помочь им улучшить уровень жизни своей семьи и общества.

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» - это масштабный проект, направленный на повышение финансовой грамотности россиян всех возрастов. Он включает в себя цикл мероприятий, посвященных различным аспектам финансовой грамотности.

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