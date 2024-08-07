Занятия по рисованию песком для людей с ограниченными возможностями провели в Реутове

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Глава Лобни Анна Кротова поручила усилить контроль за вывозом мусора и уборкой контейнерных площадок в городе. Сейчас твердые коммунальные отходы вывозят ежедневно, строительные — каждые три дня, а крупногабаритные — по мере накопления.

Ежедневно с 7:00 до 18:00 сотрудники коммунальных служб следят за чистотой на площадках. Они одновременно подметают и собирают мусор, а также вывозят отходы. Раз в месяц площадки тщательно промывают.

Уборка мусора происходит с 7:00 до 23:00 по установленному графику, который должен быть размещен на каждой контейнерной площадке управляющей компанией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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