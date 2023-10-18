Занятия по профориентации прошли для учеников школы № 7 в Лобне

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Ученики 5-го класса на занятии узнали, люди каких профессий работают на швейном производстве. Затем на уроке технологии школьники попробовали себя в роли дизайнеров.

С профессией педагога дошкольного образования познакомились ребята из 6-7 классов. Они узнали, как воспитатели готовят детей к школе, объясняя малышам важные вещи в игровой форме.

Восьмиклассникам рассказали и профессии машинист локомотива. Ребята выяснили, как проходит рабочий день специалиста, какими качествами для освоения этой профессии нужно обладать, какие предметы нужно изучать в школе для дальнейшего освоения этой специальности.

Напомним, 2023-ий объявлен в России Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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