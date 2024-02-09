Занятия по профориентации для школьников с ОВЗ прошли в Солнечногорске

Школьники узнали о специальностях и профессиях, которые можно освоить в колледже «Подмосковье», и о порядке поступления. О преимуществах обучения в колледже рассказала победитель национального чемпионата «Абилимпикс», выпускница колледжа «Подмосковье» Анастасия Крутова. Также ребята прошли профориентационное тестирование.

Напомним, 17 февраля в 11:00 во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» пройдет день открытых дверей для учащихся 9-х классов. В программе - знакомство с профессиями и специальностями, встречи с преподавателями и выпускниками, мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Она откроется 1 сентября.

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