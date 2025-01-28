Занятия по основам тактической медицины провели для юнармейцов в Мытищах

Юнармейцы отрядов «Молодая гвардия», «Отважные», «Молодая гвардия-младшие» и «Юниоры» получили возможность изучить основы тактической медицины и отработать навыки оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. В рамках курса ребята учились способам остановки кровотечения в «желтой» и «красной» зонах боевых действий.

Особое внимание уделялось практическим занятиям: юнармейцы не только осваивали теоретические знания, но и закрепляли их на практике, работая с профессиональным оборудованием под руководством опытных инструкторов.

В интенсиве также принял участие атаман Мытищинского городского казачьего общества, депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Григорий Шаповалов. Он отметил важность подобных мероприятий для формирования у молодежи чувства ответственности, дисциплины и готовности прийти на помощь в сложных ситуациях.

Подобные занятия являются неотъемлемой частью системы патриотического воспитания и подготовки молодого поколения к защите Отечества. Они помогают юнармейцам развивать важные личностные качества, укрепляют их уверенность в собственных силах и закладывают основы для будущей службы на благо страны.