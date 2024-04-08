08 апреля 2024, 22:42

Занятия по начальной военной подготовке для школьников возродили в Лобне

Телеканал «360»
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Занятия по начальной военной подготовке уже второй год подряд проводятся для школьников в Лобне. Посещают уроки как мальчики, так и девочки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах региона начали принимать заявления от будущих учеников первых классов.

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Программа занятий разработана таким образом, чтобы дать ребятам полное представление о военном деле, что особенно актуально в свете недавнего возвращения начальной военной подготовки в школьную программу для старшеклассников. В Лобне эта инициатива нашла отклик у широкой аудитории, и количество желающих пройти обучение продолжает расти.

«Здесь интересно, всегда какие-то новые рекорды, можешь их побить. Можно научиться борьбе, стрелять тоже», - поделилась ученица школы № 3 Анна Курылева.

Проводят уроки для детей ветераны вооруженных сил.

Лобня Военные Школьники
08 апреля 2024, 23:27
Тендер на благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьма объявили в Павловском Посаде
Медиаархив Подмосковья
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Электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству рекреационной зоны на реке Клязьма объявили в Павловском Посаде. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Исполнителю работ предстоит разработать планировочные и архитектурные концепции, провести работы по наружным сетям и электроснабжению, заняться благоустройством и озеленением территории, а также установкой малых архитектурных элементов и систем видеонаблюдения.

Проект выполняется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» Московской области и финансируется за счет бюджетных средств области и Павлово-Посадского городского округа. Информация о тендере размещена на портале ЕАСУЗ.

Работы планируется завершить к концу 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Благоустройство Павловский посад
08 апреля 2024, 23:04
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство жилого квартала «Дружба» в Дмитрове
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства жилого квартала «Дружба» в городе Дмитрове. Полностью завершить работы планируют к 2028 году.

Застройщик «Мега-Мечта» возводит жилой комплекс «Мечта», который включает в себя многоквартирные дома, таунхаусы и индивидуальные жилые дома на площади более 220 гектаров. В составе поднадзорного квартала «Дружба» планируется построить 10 пятиэтажных домов на 789 квартир.

Сейчас строители ведут работы второго этапа многоквартирного дома № 1. На площадке работают 15 рабочих и четыре единицы техники.

В 2023 году под контролем Главгосстройнадзора завершили строительство и ввели в эксплуатацию школу на 550 мест в «Мечте». На территории жилого комплекса уже открыты частные детские сады, начальная школа и общественный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Строительство Дмитров
08 апреля 2024, 22:55
Более 400 человек поучаствовали в конкурсе творческих коллективов в Воскресенске
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В Воскресенске состоялся гала-концерт в рамках открытого фестиваля-конкурса творческих коллективов «Восторжество таланта». На одной сцене выступили более 400 талантливых певцов и танцоров.

Мероприятие традиционно прошло во дворце культуры «Юбилейный». В финал вошли только те участники, которые прошли отборочные этапы конкурса.

На сцене соревновались 80 исполнителей эстрадной песни и 20 танцевальных коллективов. Жюри, состоящее из профессионалов и преподавателей московских высших учебных заведений культуры, отметило высокий уровень подготовки участников.

«В этом году мы приглашали преподавателей из московских ВУЗов культуры, которые оценивали наших танцоров и вокалистов. Нужно сказать, что им было непросто, потому что уровень очень высокий. Очень много достойных», - поделилась своими впечатлениями Елена Баклушина, начальник Управления культуры городского округа Воскресенск.

Фестиваль собрал как детские, так и взрослые коллективы, большинство из которых являются воспитанниками местных домов культуры и школ искусств. Также среди участников были представители из соседних муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Фестивали Воскресенск конкурсы
08 апреля 2024, 22:40
День рождения корги-отряда «Маруся и Друзья» отметили в Котельниках
Телеканал «360»
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Корги-отряд «Маруся и Друзья» отметил свой третий день рождения. В отряде насчитывается уже более тысячи участников, а филиалы есть не только в России, но и в Белоруссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Программа празднования включила в себя торжественную часть, выступления почетных гостей и членов отряда, а также представление собак из кинологического центра центральной таможни. Особенным стал забег корги и дефиле в модной одежде.

За годы существования корги-отряда проведена значительная волонтерская работа, организовано множество встреч и мероприятий для детей, а также осуществляется постоянная поддержка семей участников специальной военной операции. Вдохновителем и символом этой уникальной группы является корги по имени Маруся Леонидовна.

«Это благое дело, которое делает корги-отряд. И все наставники корги-отряда, которые воспитали этих замечательных друзей человека. Наверное - это Богом данное. Поэтому к этом так и надо относиться. Я всячески поддерживаю это движение и желаю ему больших успехов в жизни», - отметил председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко.

Праздники Дети Котельники

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