Занятия по начальной военной подготовке для школьников возродили в Лобне

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах региона начали принимать заявления от будущих учеников первых классов.

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Программа занятий разработана таким образом, чтобы дать ребятам полное представление о военном деле, что особенно актуально в свете недавнего возвращения начальной военной подготовки в школьную программу для старшеклассников. В Лобне эта инициатива нашла отклик у широкой аудитории, и количество желающих пройти обучение продолжает расти.

«Здесь интересно, всегда какие-то новые рекорды, можешь их побить. Можно научиться борьбе, стрелять тоже», - поделилась ученица школы № 3 Анна Курылева.

Проводят уроки для детей ветераны вооруженных сил.