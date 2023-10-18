Занятия по истории российского кинематографа провели в школах Лобни

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Немое кино «Стенька Разин» выпустили в Российской империи. Его продолжительность всего шесть минут - сцены длились не более минуты. С момента выхода этого фильма принято отсчитывать историю российского кино.

Ученикам школы № 10 показали видеоролик от директора киностудии «Мосфильм», народного артиста Российской Федерации Карена Шахназарова. Затем провели викторину на знание отечественных фильмов, актеров и режиссеров, а ребятам попробовали себя в роли актеров, разыграв немую сцену.

Разговор о кинопрофессиях и любимых фильмах провели для воспитанников школы № 9. После они посмотрели и обсудили видеоролик с мнением киноэксперта.

Об истории киноиндустрии узнали ученики школы № 5. Вместе с преподавателями школьники вспомнили экранизации любимых сказок и мультфильмов, а затем выполнили интерактивные задания.

Напомним, в этом году в Лобне капитально отремонтировали школу № 7. Также в 2024 году откроется новый детский сад на 100 мест на улице Борисова и детский сад на 330 мест со школой в микрорайоне Катюшки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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