Занятия по истории российского кинематографа провели в школах Лобни
Занятия «Разговоры о важном», посвященные истории российского кинематографа, прошли в школах Лобни. Их приурочили к 115-летию со дня выпуска художественного фильма «Стенька Разин».
Немое кино «Стенька Разин» выпустили в Российской империи. Его продолжительность всего шесть минут - сцены длились не более минуты. С момента выхода этого фильма принято отсчитывать историю российского кино.
Ученикам школы № 10 показали видеоролик от директора киностудии «Мосфильм», народного артиста Российской Федерации Карена Шахназарова. Затем провели викторину на знание отечественных фильмов, актеров и режиссеров, а ребятам попробовали себя в роли актеров, разыграв немую сцену.
Разговор о кинопрофессиях и любимых фильмах провели для воспитанников школы № 9. После они посмотрели и обсудили видеоролик с мнением киноэксперта.
Об истории киноиндустрии узнали ученики школы № 5. Вместе с преподавателями школьники вспомнили экранизации любимых сказок и мультфильмов, а затем выполнили интерактивные задания.
Напомним, в этом году в Лобне капитально отремонтировали школу № 7. Также в 2024 году откроется новый детский сад на 100 мест на улице Борисова и детский сад на 330 мест со школой в микрорайоне Катюшки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.
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