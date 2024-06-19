Занятия по газовой безопасности проведут в 68 школах Подмосковья во время каникул
Обучающий курс от «Мособлгаза» пройдет в 68 подмосковных школах. К акции «Безопасные каникулы» присоединятся более двух тысяч ребят. Им расскажут о правилах использования бытового газа.
Как рассказали в региональном Минобразования, занятия проходят ежегодно в рамках проекта \"Умные каникулы\". Для учащихся младших классов проведут \"Газовую эстафету\" с выполнением заданий на время, а семи- и восьмиклассники посоревнуются в тематическом квесте.
Для более взрослых школьников проведут профориентационные мероприятия, где расскажут об оборудовании газовиков и особенностях профессии.
Программа продлится до 26 июня. Самые активные школы получат призы, а дети смогут отправиться в лагерь \"Детский наукоград\" в Рузе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.
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