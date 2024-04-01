Занятия по безопасности проведут для школьников и персонала торговых центров в Одинцове

Строительство еще четырех разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути начнется в Подмосковье в этом году. Объекты появятся в Одинцове, Люберцах и Лобне.

В Одинцове строительство начнется вблизи ЖК «Рублевский» и на улице Баковской. Другие переходы появятся на 1-й Первомайской улице в Люберцах и на улице Кольцевой в Лобне.

«Переходы будут соответствовать новым стандартам, принятым в Подмосковье. Они обеспечат безопасный переход через ж/д пути для более чем 20 тысяч жителей близлежащих районов», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

В Подмосковье уже построили шесть разноуровневых пешеходных переходов в Химках, Раменском, Реутове, Ленинском, Истре и Люберцах. Число смертельных случаев на этих участках снизилось почти почти на 100%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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