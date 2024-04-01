Занятия по безопасности проведут для школьников и персонала торговых центров в Одинцове
В Одинцове начнут проводить обучающие занятия для персонала торговых центров, домов культуры и других мест массового прибывания людей. На заседании антитеррористической комиссии глава округа Андрей Иванов особое внимание заострил на подготовке школьников.
На уроках научат, как правильно действовать в случае экстренной ситуации.
«Это должны быть полноценные уроки по безопасности. Не просто лекции или формальное донесение информации. Важно, чтобы это были тестовые задания, ученики отвечали на вопросы и вместе с ними наставники разбирали конкретные случаи. В том числе и чрезвычайные события, уже произошедшие в нашей стране», - отметил глава Одинцова Андрей Иванов.
Все места массового пребывания людей в Одинцове проверят на соответствие требованиям безопасности, а также усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».