11 сентября 2024, 09:05

Занятия по базовой военной подготовке проведут в Люберцах

Читайте нас в: Google Новости

Жители Люберец смогут посетить бесплатные курсы базовой военной подготовки. Занятия будут проводиться на полигоне «Марусино» для детей и взрослых.

Курсы базовой военной подготовки «Мобрезерв» смогут пройти дети в возрасте от 14 лет и взрослые в возрасте от 18 лет и старше.

«Занятия будет проводить ветеран СВО, кавалер ордена Мужества. Блок занятий будет включать в себя основы тактико-специальной подготовки, медицины, инженерно-саперной подготовки. На регулярной основе будут проходить бесплатные мастер-классы по основам тактической и медицинской подготовки», - рассказал координатор по развитию Центра военно-тактических игр «Берсерк», рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян.

Первое занятие пройдет 14 сентября. Регистрация ведется в мессенджерах по телефонам: +7 (917) 552-99-03 и +7 (916) 445-54-17.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Военные
11 сентября 2024, 09:00
Глава Люберец Владимир Волков навестил многодетную семью из Суджи
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков навестил многодетную семью, которая эвакуировалась из Суджи. Он передал детям обещанные ранее велосипеды, ноутбуки, планшет и телефоны.

Елена воспитывает восемь детей - двоих родных и шестерых приемных. Их дом в Судже попал под обстрел, но семье удалось эвакуироваться. Сейчас они живут в поселке Томилино. Детей уже устроили в школу, а для семьи собрали необходимые вещи.

«Как и обещал, привезли все, о чем нас просили ребята при знакомстве - велосипеды, ноутбуки и планшет, телефоны. Надеюсь, что с подарками угадали, и в учебе новая техника будет в помощь. С мамой остаемся на связи - мы всегда рядом», - отметил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жителям Раменского окажут максимальную помощь после атаки БПЛА.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Дети Семья
11 сентября 2024, 00:25
Более 90 тысяч книг прочли жители Химок в библиотеках за лето
Читайте нас в: Google Новости
С начала лета жители городского округа Химки взяли в библиотеках свыше 90 тысяч книг. Ко Дню книголюбов библиотекари составили рейтинг самых читаемых авторов в этом году.

Антон Павлович Чехов, Сергей Васильевич Лукьяненко, Евгений Германович Водолазкин, Рэнд Айн и Делии Оуэнс - вошли в топ популярных авторов. Среди художественных произведений лидируют роман-антиутопия «Атлант расправил плечи», цикл «Дозоры» и рассказы Чехова.

Напомним, что в прошлом году после ремонта открыли читальный зал в Сходне, фонд которого насчитывает около 6000 книг.

Библиотеки в Химках развиваются благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Дмитрия Волошина. Книгохранилища стали современными центрами для интеллектуального и культурного досуга.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Химки
10 сентября 2024, 23:22
Еще 15 торговых точек проверили возле станции Тайнинская в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова и сотрудники станции Тайнинская проинспектировали 15 торговых объектов. Владельцам точек разъяснили, как устранить нарушения, которые выявила комиссия.

Основное внимание при проверке точек торговли уделили качеству их содержания. В числе нарушений: ненадлежащее содержание территории внутри и вокруг объектов, отсутствие уголков информации для потребителя, несогласованные рекламные вывески, отсутствие урн рядом с торговыми точками.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг разъяснили предпринимателям, как ликвидировать нарушения.

В управление потребительского рынка и услуг можно обратиться по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30, по по телефону: 8 (495) 581-13-48 или по электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Торговля
10 сентября 2024, 22:44
Выставку ко дню рождения писателя Крупина открыли в библиотеке Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» в городском округе Балашиха торжественно открыли выставку в честь дня рождения известного писателя Владимира Крупина. Мероприятие состоялось в Юношеской библиотеке на Спортивной улице, дом № 17.

На церемонию открытия экспозиции приехал депутат городского совета Балашихи, член фракции «Единая Россия» Андрей Холод.

«Владимир Крупин - это не просто талантливый писатель, это человек, который внес огромный вклад в формирование духовного облика нашей страны. Такие мероприятия, как эта выставка, помогают молодому поколению не только познакомиться с его творчеством, но и глубже понять важность культурного наследия, - подчеркнул он.

Выставка продлится до конца сентября. Жители округа смогут посмотреть редкие экземпляры книг писателя, узнать о его жизни и творчестве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Балашиха

Новости по теме