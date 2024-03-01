Занятия фрисби и журналистикой появятся в клубах «Активное долголетие» в Подмосковье
Новую весеннюю программу активностей подготовили для участников клуба «Активное долголетие» в Подмосковье. Пенсионеров ждут занятия фрисби, журналистикой и многое другое.
«Почти пять лет проект „ Активное долголетие “ в Подмосковье дарит жителям старшего поколения заряд положительных эмоций, а это главный залог здоровья и продолжительной жизни. И весна в этом сезоне богата на новые активности», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Участников проекта ждут игры для развития мозга, журналистика, фрисби, боевые искусства, занятия по восстановлению родового древа и многое другое.
В Минсоцразвития региона рассказали, что долголеты выступают на радио, участвуют в лекциях на телевидении, ставят рекорды. Теперь они смогут выпускать и сборники личных сочинений. В целом, «Активное долголетие» позволяет даже освоить новую профессию.
Проект «Активное долголетие» - инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева , направленная на поддержку здоровья и активной жизненной позиции пожилых людей.
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