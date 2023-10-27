Занятие в подмосковном ЦУР прошло для слушателей программы повышения квалификации на кафедре МинЖКХ

«Цифровизация процессов, в частности в сфере ЖКХ, позволила держать на постоянном контроле работу всех подведомственных организаций министерства и работу администрации муниципалитетов», - отметила первый заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова.

По ее словам, с помощью ЦУР можно следить за состоянием объектов капитального ремонта, строительством коммунальных объектов и другими процессами.

«За 2022 год ЦУР принял порядка 2,2 миллиона обращений граждан, большая доля пришла на портал „Добродел“, куда житель может сообщить о ненадлежащем содержании тех или иных объектов, о качестве дорог, о несвоевременном вывозе отходов и т. д.» - подчеркнул заместитель руководителя ЦУР Подмосковья Александр Рычков.

Слушателям также рассказали о работе Фонда капитального ремонта Московской области и инфоцентра, с помощью которого жителям сообщают о технических авариях на коммунальных объектах, проводимых работах и сроках устранения.

Напомним, в региональную программу капремонта Московской области попало более 44 тысяч многоквартирных домов. Благодаря работам с 2014 года жилищные условия улучшили более чем у 3,5 миллиона жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ будет выделено 320 миллиардов рублей из регионального бюджета.

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