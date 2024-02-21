Занятие по тактической медицине для сотрудников администрации и городских служб прошло в Котельниках

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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В начале участников встречи ждал тематический ролик о важности навыков тактической медицины. После теории началась практика. Всех участников разделили на две группы по направлениям. изучали повязку жгута и повязку турникета.

«В современных реалиях мы все больше видим, что именно тактическая медицина приобретает огромное значение. Очень важно уметь оказать первую помощь пострадавшим: не только рядом находившимся, но и себе. Поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем череду мероприятий, занятий, направленных на изучение и оказание первой помощи. Они будут проводиться и в наших учебных заведениях с подростками и с жителями нашего округа», - рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Занятие проводили опытные инструкторы с медицинским образованием, побывавшие на специальной военной операции. Они научили останавливать кровотечение и рассказали, как помочь потерявшему сознание человеку.

К мастер-классу присоединился отряд корги с титулованной собакой по кличке Маруся. Также был стенд с действующим тактическим снаряжением, которое используют в зоне специальной военной операции. Там выставили полную экипировку военных со шлемом, защитой и медицинским рюкзаком и боевые трофеи.