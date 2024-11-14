Занятие по профилактике буллинга провели в школе № 17 Воскресенска

Чтобы поддержать подростков, психолог Анна Марина провела встречу с учащимися школы номер семнадцать. Начали встречу с просмотра видеоролика от команды «Травли нет!» - он стал отправной точкой для разговора о том, почему возникает буллинг и как справиться с его последствиями.

В дружеской атмосфере ребята делились историями, задавали вопросы и обсуждали, как можно поддержать друг друга. Они вместе рассматривали, как разные участники школьных конфликтов могут найти пути к примирению и что делать, если становишься жертвой травли. Эта встреча не только помогла школьникам лучше понять психологические причины буллинга, но и дала им практические инструменты для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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