Занятие по основам музыки прошло в школе искусств «Элегия» в Воскресенске

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Преподаватель теоретических дисциплин Ольга Потапова в игровой форме познакомила ребят с основными музыкальными понятиями: ноты, гамма, мелодия, ритм, лад. Ольга Валерьевна рассказала школьникам об истории появления музыкальных инструментов и происхождении слова «музыка». После дети разучили несколько попевок и попробовали исполнить ритмические рисунки.

После состоялся концерт в исполнении учеников музыкального, хорового и театрального отделений школы искусств. Юные таланты исполнили музыкальные произведения на скрипке, гитаре и фортепиано.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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