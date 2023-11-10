10 ноября 2023, 08:22

Занятие по основам музыки прошло в школе искусств «Элегия» в Воскресенске

Unsplash
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Ученики младших классов из гимназии № 1 в Воскресенске приняли участие в занятии по основам музыки. Познавательная программа «Музыкальная академия» прошла в детской школе искусств «Элегия».

Преподаватель теоретических дисциплин Ольга Потапова в игровой форме познакомила ребят с основными музыкальными понятиями: ноты, гамма, мелодия, ритм, лад. Ольга Валерьевна рассказала школьникам об истории появления музыкальных инструментов и происхождении слова «музыка». После дети разучили несколько попевок и попробовали исполнить ритмические рисунки.

После состоялся концерт в исполнении учеников музыкального, хорового и театрального отделений школы искусств. Юные таланты исполнили музыкальные произведения на скрипке, гитаре и фортепиано.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Воскресенск
10 ноября 2023, 08:32
Выставка о войне 1812 года открылась в музее поискового отряда «Боец» в Электрогорске
Unsplash
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Выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года, открылась в Электрогорске. Экспозицию «Свидетели минувших эпох» представили в музее поискового отряда «Боец».

Участие в открытии выставки приняли представители Совета депутатов Павлово-Посадского округа, Совета ветеранов и жители города. С приветственным словом выступила руководитель музея.

Гостям рассказали интересные факты об Отечественной войне 1812 года. Например, как началась эта война и какое отношение она имеет к Павлово-Посадскому округу.

Среди экспонатов представлены предметы военного снаряжения и оружия, оловянная миниатюра, значки и знаки из коллекции жителя Павловского посада Бориса Бардыгина. Ему передали благодарственное письмо от руководителя музея поискового отряда «Боец». Выставка продлится до 30 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Павловский посад Электрогорск
09 ноября 2023, 23:58
Пристройка на 400 мест появилась в Глебовской школе в Истринском городском округе
Ксения Борцова
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Новую пристройку к Глебовской школе возвели в Истринском городском округе в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Она рассчитана 400 мест. Теперь дети смогут обучаться в одну смену.

Также на прилегающей территории провели комплексное благоустройство. Здесь обустроили детскую площадку и проложили пешеходные дорожки. Все эти улучшения были сделаны для комфорта, безопасности и удобства детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Общая площадь нового здания превысила семь тысяч квадратных метров. Там разместили 23 учебных класса, а также кабинеты музыки, изобразительного искусства и технологии. В школе также появились лингафонные кабинеты с проекционной и звуковой техникой, что позволяет использовать уникальные обучающие программы. В блоке начальных классов были созданы спальные и игровые помещения, а также комнаты для групп продленного дня.

Особое внимание было уделено развитию спортивной активности детей. На территории школы построили стадион, а также открыли несколько игровых площадок для различных видов спорта. Кроме того, прямо напротив школы благоустроили большое футбольное поле и хоккейную коробку.

Школы Истра
09 ноября 2023, 23:41
Новую двухэтажную подстанцию скорой помощи построили в Видном
Ксения Борцова
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Медицинские работники города Видное получили в распоряжение новую двухэтажную подстанцию скорой помощи в этом году. Она рассчитана на 10 бригад.

Подстанцию возвели на месте, где раньше располагалось инфекционное отделение местной больницы. На первом этаже разместили административные и технические помещения, а также кладовые. На втором - комнаты отдыха для персонала, кабинет психологической разгрузки и уютную столовую.

Помимо основного здания, на подстанции появились гараж и стоянка для автомобилей, а также пост для мойки машин и зона ремонта. Также строители облагородили территорию, заасфальтировали дорожки и установили спортивную площадку.

Отметим, что подстанция скорой помощи в Видном обслуживает жителей всего Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о перезагрузке 30 стоматологий и 50 детских поликлиник в Подмосковье. Таким образом медицинские учреждения региона приводят к единому современному стандарту для повышения качества оказываемых услуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Видное
09 ноября 2023, 23:13
Психологи из Ступина объяснили, как у детей развивается эмоциональный интеллект
Unsplash
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Психологи из семейного центра «Ступинский» рассказали о самых частых проблемах, с которыми сталкиваются родители при воспитании детей. Одна из них — эмоциональная закрытость.

На территории Московской области на сегодняшний день действуют 26 семейных центров, где работают психологи, педагоги и другие специалисты, которые помогают детям и родителям в трудных ситуациях. Помощь в этих центрах оказывается бесплатно, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Психолог Семейного центра «Ступинский» рассказывает, что часто родители сталкиваются с собственной эмоциональной закрытостью, которая оказывает влияние на развитие эмоционального интеллекта у ребенка. Иногда взрослые не готовы понимать и принимать эмоции ребенка, потому что не осознают их в себе.

Они хотят, чтобы ребенок себя вел «хорошо» и спокойно - радовался тихо и веселился сдержанно. На самом деле, истинное значение «хорошего поведения» - это удобное поведение. Такое спокойное поведение подавляет чувства. Ребенок понимает, что плакать, злиться и обижаться - неправильно, и поэтому он подавляет эти чувства. Сначала он перестает их показывать, а затем и осознавать.

Психолог объясняет, что подавление таких неприятных эмоций, как обида, страх, зависть, печаль и гнев, может привести к проблемам в общении и нарушениям в психической сфере, таким как навязчивые состояния, эмоциональные вспышки, психосоматические заболевания и неожиданные страхи.

Однако, разрешая проявление эмоций, существует риск вседозволенности. С одной стороны, ребенку нужно время, чтобы понять и принять свое эмоциональное состояние в разных ситуациях и научиться справляться самостоятельно. С другой стороны, отсутствие контроля над поведением может привести к вседозволенности.

Специалисты добавили, что человек может быть счастливым только тогда, когда он способен понимать и распознавать свои чувства, умеет управлять ими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Ступино

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