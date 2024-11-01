01 ноября 2024, 17:01

Занятие для школьников провели в торгово-промышленной палате Дмитрова

Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Ученики городских школ посетили очередной урок курса «Предпринимательские классы». Ребята учились разбирать бизнес-модель в игровой форме.

Бизнес-тренер Дмитровской торгово-промышленной палаты Юлия Гусева показала школьникам, как создать бренд, найти каналы сбыта и продвижения для товаров и услуг, а также что нужно предпринять для реализации бизнес-модели. Ученики узнали, из чего складываются расходы и доходы предпринимателя.

Временно исполняющий полномочия руководителя муниципалитета Оксана Котова отметила, что такие уроки помогают развитию бизнес-навыков у подрастающего поколения, формированию умения работать в команде и критического мышления. «Это важный шаг на пути к созданию успешного бизнеса и развитию экономики нашего округа», - считает Оксана Котова.

Школьники получили много новых знаний и опыт, который в будущем поможет реализации их собственных идей в бизнесе. Ребята рассказали, что им понравилось участвовать в «мозговой штурме» и сообща находить эффективные решения Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Дмитров Образование
01 ноября 2024, 17:46
Команды учеников из Подольска сыграют в Единой школьной лиге Подмосковья
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В Единой школьной лиге Подмосковья сыграют 29 команд из Подольска. Всего в соревнованиях примут участие ученики из 11 городских округов региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, школьники сразятся в четырех видах спорта - в футболе, баскетболе, волейболе и шахматах.

Состязание пройдут в два этапа: муниципальный - с ноября этого года по апрель следующего и региональный, на котором определят победителей и призеров. Он состоится в апреле 2025 года.

В открытии сезона Школьной лиги 31 октября в Балашихе приняли участие и звезды спорта.

«В проекте у меня простая роль - быть амбассадором. Быть тем человеком, который направляет и вдохновляет детей. Я думаю, это основная мотивация от меня. Что касается самих видов спорта в проекте, я уверен, что они будут расширяться», - сказал заслуженный мастер спорта обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин.

Турнир пройдет в соответствии с целями Федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Подольск Дети Баскетбол Футбол Школьники Балашиха
01 ноября 2024, 17:42
Подготовку коммунальной техники к зиме проверили в Подольске
Пресс-служба администрации г.о. Подольск
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В Подольске идет подготовка коммунальной техники к зимнему периоду. Заместитель главы округа Александр Мамлай оценил готовность снегоуборочных машин к работе на региональных дорогах в холода.

По итогам проверки заместитель главы отметил, что вся техника отвечает требованиям, переоборудована для уборки снега и борьбы с гололедицей. Закуплен необходимый инвентарь, сформирован штат специалистов, готовых оперативно реагировать на зимние вызовы. Александр Мамлай также порекомендовал подрядчику улучшить скорость работы бригад, чтобы жители не сталкивались с проблемами на дорогах.

Полный переход на зимний режим коммунальных служб запланирован на 5 ноября, когда техника будет готова к круглосуточной эксплуатации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

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Подольск ЖКХ
01 ноября 2024, 17:41
Контроль за соблюдением расписания общественного транспорта усилили в Лобне
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела встречу с представителями автобусных перевозчиков, специалистами РЖД и сотрудниками ГИБДД. На заседании, посвященном транспортным вопросам, обсудили обращения жителей города.

Основная часть вопросов коснулась несоблюдения расписания общественного транспорта. Анна Владимировна отметила, что перевозчики стараются избегать опозданий, но согласно правилам работы общественного транспорта, автобусы могут прибывать на остановку на пять минут раньше или 15 минут позже запланированного времени.

Во избежание таких ситуаций в будущем был разработан механизм обработки поступающих жалоб. Перевозчики обязаны оперативно проверять обращения, а в случае выявления нарушений для водителей предусмотрены меры дисциплинарного воздействия.

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Лобня Автобусы
01 ноября 2024, 17:35
Новую спортивную площадку установят в деревне Лешино
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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин провел инспекцию хода работ по благоустройству зоны отдыха у пруда в деревне Лешино. Эти мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».

В рамках проекта в зоне отдыха будут обустроены пешеходные дорожки и спортивная площадка площадью более 100 квадратных метров. На объекте будет уложено бесшовное резиновое покрытие, установлены инвентарь для занятий спортом, ограждения, информационный стенд и лавочки. Также планируется озеленение прилегающей территории, что создаст комфортную и привлекательную обстановку для отдыхающих.

Сейчас уже завершен монтаж уличного освещения и устройство асфальтобетонного основания для площадки и пешеходных дорожек. Работы по установке оборудования продолжаются.

Данный проект направлен на создание качественной и безопасной инфраструктуры для активного отдыха, что особенно важно для семей и молодежи. Благоустроенная зона станет местом притяжения для жителей и гостей деревни, способствуя укреплению общественных связей и развитию местного самоуправления.

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Благоустройство Чехов

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