Занятие для школьников и квесты провели в библиотеке Лобни ко Дню народного единства

Участие в мероприятиях приняли второклассники школы № 6 имени Сахнова. Для ребят с русским-народным танцем выступили солистки ансамбля «Лыченица» Екатерины Пикаловой. Также прошла беседа об истории и традициях праздника, сказочный конкурс с участием Бабы-Яги, игры и квесты по русским сказкам.

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