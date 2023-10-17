Занятие для подростков по цифровой гигиене провели в Луховицах

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Лекция длилась в течение часа, после ребята смогли задать вопросы. Авторы самых интересных получили памятные подарки.

«Школа молодого политика» направлена на обучение активистов политическим инструментам, а также на привлечение новых ребят в ряды молодогвардейцев. Всего предусмотрено четыре направления - политика, медиа, волонтерство, студенчество.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сегодня в социальных сетях дети и подростки сегодня проводят много времени, поэтому важно научить их распознавать правдивую информацию от фейковой. В качестве спикера на встрече выступил политтехнолог, член избирательной комиссии Московской области Александр Новосельцев. Он рассказал, что не стоит выкладывать в интернет, зачем нужно обновлять пароли и насколько безопасно переходить по QR-коду.

«Мы привыкли с вами к гигиене физической, физиологической, мы все знаем, что надо с утра мыть руки, чистить зубы и так далее. Мы сегодня будем говорить про цифровую гигиену - это новая история, очень актуальная сейчас. Это история про работу с цифровыми носителями, телефонами, смартфонами, как обезопасить себя от угроз, которые сейчас появляются», - сказал Александр Новосельцев.