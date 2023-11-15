Зампред Зиновьева выступила с докладом на слушаниях по бюджету Подмосковья

«Налоги в бюджет дают возможность реализовывать необходимые для жителей региона социальные программы, а основным источником, пополняющим бюджет за счет налогов, как раз и является бизнес, предпринимательство и промышленность. Поэтому наша задача на ближайшие несколько лет - увеличить объем инвестиций в основной капитал. Уже сейчас мы уверенно держим планку в триллион рублей, в конце года мы рассчитываем, что показатель составит 1,4 триллиона. Далее мы планируем еще больше наращивать эти объемы, ведь развитие производств - это не только необходимая региону продукция, но и создание рабочих мест», - рассказала Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, в Подмосковье ожидается беспрецедентный рост финансирования в рамках государственной программы «Предпринимательство». В 2024 году оно увеличится на 70% - до более чем 12,4 миллиарда рублей. Ключевой источник, позволяющий обеспечить такую динамику, - создание готовой инфраструктуры и индустриальных площадок для инвесторов. Такие объекты в формате build-tо-suite появятся в Ленинском, Одинцовском и Дмитровском городских округах.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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