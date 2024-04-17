Зампред Зиновьева провела онлайн-встречу с предпринимателями

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В мероприятии приняли участие более 200 представителей подмосковного бизнеса. По словам Зиновьевой, в ходе прямого эфира разобрали несколько вопросов.

«Тема технического присоединения достаточно сложная, требующая подключения множества ведомств. Поэтому ряд вопросов был направлен на проработку профильным специалистам», - рассказала Зиновьева.

Так, например, компания «Кофе Блюз» столкнулась с трудностями при подключении к газоснабжению - стоимость присоединения оказалась выше первоначальной.

«Достойным решением для многих компаний, реализующих проекты и только подбирающих локации, могут стать готовые производственные боксы в формате „Подмосковье индастриал“, где инженерные сети уже подведены», - отметила Зиновьева.

Она добавила, что планирует совместно с руководством городского округа Дубна проработать вопрос развития формата готовых промышленных площадей в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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