31 декабря 2023, 17:47

Зампред правительства Владислав Мурашов поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом

пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов поздравил местных жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Он пожелал здоровья, жизненных сил, новых побед и достижений!

Он рассказал, что в уходящем году в различных областях сельского хозяйства, торговли и ветеринарии Подмосковье достигло хороших результатов.

«В уходящем году мы стали рекордсменами по переработке сельхозпродукции и по уборке зерновых культур. Продолжили цифровизовать услуги и вводить новые земли в оборот. Каждый год уникален и мы, конечно, стремимся к новым вершинам», - заявил Мурашов.

Он пожелал региону больше амбициозных и перспективных проектов, которые помогут укрепить благополучие и улучшить качество жизни каждого жителя.

«Пусть эти праздничные дни принесут в ваш дом тепло и радость, а наступающий год станет временем новых возможностей и успешных начинаний», - пожелал зампред.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Новый год
31 декабря 2023, 17:55
Предновогодняя «Манжосовская лыжная гонка» в Одинцове собрала 1,5 тысячи участников
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В Одинцове прошла «Манжосовская лыжная гонка». В ней поучаствовали свыше 1,5 тысячи спортсменов, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

На турнире побывали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина, олимпийский чемпион лыжник Александр Легков и другие.

«Этот парк в Одинцове считается одним из лучших, все катаются здесь. Я думаю, что так и будет продолжаться. Сегодня здесь лыжи, сегодня соревнования», - заявил Легков.

«31 декабря участники находят время для того, чтобы поддержать эту традицию, продолжать историю „Манжосовской лыжной гонки“. Все, кто сегодня на лыжах - уже победители. С наступающим новым годом!» - поздравил Абаренов.

В этом году самому младшему участников было всего два года. Для спортсменов организовали дистанции 600 метров, 1,2 километра, а также три, шесть, 12 и 18 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
31 декабря 2023, 14:47
Юные баскетболисты из ДНР получили новогодние подарки из Подмосковья
Фото - Алексей Козеров
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Центр спортивной подготовки № 5 Московской области подарили воспитанникам спортивных школ Донецка экипировку и провели экскурсию по баскетбольному центру Подмосковья. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Ребята получили тренировочную форму, шапки, рюкзаки, мячи с автографами игроков «ЦСП-Химки-2» и открытки с новогодними поздравлениями.

«Я поздравляю всех воспитанников спортивных школ и училищ Донбасса с наступающим Новым годом! Желаю благополучия, здоровья, дружбы в команде и как можно больше возможностей заниматься самым любимым видом спорта!» –поздравила гендиректор центра Татьяна Аратова.

Помимо экскурсии по центру ребятам показали музеи и паркет игрового зала.

«Сложно сказать, сколько сейчас детей занимается баскетболом, потому что тренировки проходят не в тех объемах, как хотелось бы, иногда в заочной форме или в режиме онлайн. Что больше всего радует детей - это участие в турнирах», - заявила председатель межрегионального Баскетбольного союза Донбасса Кристина Цыкалова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Баскетбол
31 декабря 2023, 14:36
Коммунальщики восстановят подачу горячей воды и отопления до 19 часов в 16 домах Воскресенска
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В воскресенье, 31 декабря, около 13:10 прорвало трубу на Ленинской улице, 19 в Воскресенске. Без тепла и воды остались 16 многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Протечку устраняют сотрудники МУП «Белоозерское ЖКХ».

«Плановый срок восстановления ресурсов - 19:10. Приносим извинения за доставленные неудобства», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск
31 декабря 2023, 12:48
Депутаты и зампреды Подмосковья исполнили все мечты детей с «Елки желаний»
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Депутаты Московской области заместители председателя правительства региона и главы городских округов исполнили все желания детей с «Елки желаний». Например, глава Одинцова Андрей Иванов исполнил мечту старшеклассника из села Безымянного в ДНР Александра. Школьник очень хотел ноутбук.

Другой гаджет - уже планшет - получил в подарок восьмилетний Максим из села Гусельщиково. Его новогоднее желание исполнил депутаты Мособлдумы Лев Закиров. Теперь школьник сможет тренироваться и в будущем стать киберспортсменом.

Сережа из села Митьково-Качкары мечтает в будущем восстанавливать разрушенные города и села родного Донбасса. А для этого нужно приобрести соответствующие знания. В подарок на Новый год мальчик попросил ноутбук. Его желание исполнил зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Глава Щелкова Андрей Булгаков подарил старшекласснику Дмитрию из Новоазовска в ДНР новый смартфон. О подарке мальчик написал в открытке и повесил ее на «Елку желаний». В будущем мальчик планирует стать IT-специалистом.

В итоге ребенок получил не только футболку, но и мяч с автографами всех членов команды ФК «Зенит», а также видеообращение от защитника команды Дмитрия Чистякова.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных исполнил мечту Руслана из Новоазовска. Мальчик мечтал о планшете, и его желание сбылось.

Еще один ноутбук отправился к Маргарите из Седова в ДНР. Ее мечту исполнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Подарок от меня отправится в Новоазовский район ДНР 16-летней Маргарите. Девочка попросила ноутбук для учебы. Очень важно, что получится не просто исполнить желание подростка, но и укрепить уверенность, что Россия - одна большая семья!» - рассказал народный избранник.

«Новый Год - это время, когда сбываются все мечты… И я с большим удовольствием хочу создать чувство праздника, чувство радости для Александра… Что касается акции „Елка желаний“, то это очень добрая традиция, которая будет и дальше развиваться и приносить радость нашим детям!» - рассказал Иванов.

Депутат Госдумы от Подмосковья Геннадий Панин исполнил желание юного Владислава. На Новый год мальчик получил электросамокат.

10-летний Артур из Безыменного захотел футболку спортивного клуба «Зенит». Мальчик очень любит футбол и сам занимается им. Его заветную мечту осуществил депутат Госдумы Амир Хамитов.

А вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин также порадовал детей из новых регионов страны подарками. Одному из мальчиков он подарил поездку в Санкт-Петербург, а другому - новый смартфон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пятерых детей.

Например, 11-летний Саша из Богородского городского округа мечтал полетать на вертолете. За несколько дней до Нового года мальчик попробовал себя в роли пилота.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Депутаты

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