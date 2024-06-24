24 июня 2024, 14:55

Зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева подпала под санкции Евросоюза

Медиасток.рф
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Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева подпала под 14-й пакет санкций Евросоюза.

Она курирует вопросы, связанные с социальной поддержкой и здравоохранением.

Санкции
24 июня 2024, 16:17
Более 600 свечей зажгли на площади Славы в Балашихе в День памяти и скорби
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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В Балашихе прошла Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». Картину из 600 огней зажгли на площади Славы.

Муниципальные депутаты, молодогвардейцы, волонтеры и жители Балашихи приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». Они составили из 600 свечей изображение Ордена Отечественной войны. Так в округе почтили память павших героев, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны и погибли на фронтах сражений.

«Это дань уважения и признательности тем героям, которые отстояли нам мир во всем мире», - сказал председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

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Митинги Балашиха
24 июня 2024, 16:16
Около 30 тонн отходов из котельных утилизировали в Одинцове
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Коммунальщики Одинцва вывезли с территорий военных городком Минобороны России около 30 тонн золошлаковых отходов. Их отправили на утилизацию.

Завершение зимы и отключение отопления упростило работу коммунальных служб по вывозу отходов с котельных Минобороны. После специалисты привели в порядок территории объектов. Сейчас все работы завершены.

«Золошлаковые отходы образуются в топках котельных, тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей. Отходы такого рода являются негативным фактором для окружающей среды из-за токсичных веществ и тяжелых металлов, входящих в их состав. Особую опасность представляют хранилища золошлаков, расположенные вблизи водных объектов. По завершению отопительного периода наши специалисты оперативно начали вести работу по очистке территорий теплогенерирующих объектов», - отметил заместитель начальника отдела эксплуатации объектов филиала Минобороны России Денис Благодатский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Одинцово Природа Мусор
24 июня 2024, 15:52
Четыре котельные модернизируют в Ногинске в 2024 году
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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На этот год в Ногинске запланирован капитальный ремонт четырех котельных, расположенных на улицах Ревсобраний, Климова, Рабочая и Маяковского. Также в порядок приведут 17 километров теплосетей.

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в Электростали мероприятие «Открытая трибуна». Темой встречи стала «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». С жителями обсудили вопросы капремонта четырех котельных, 17 километров теплосетей и канализационо-очистных сооружений в деревне Тимохово, а также строительства станции по очистке воды.

В 2025 году планируется строительство новых теплосетей в Ногинске. В 2026 году - строительство котельной в городе Электроугли. Программа модернизации теплоснабжения коснется 33 тысячи человек.

В ходе встречи также обсудили модернизацию инфраструктуры в городских округах Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Электросталь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей за пять лет.

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Богородский
24 июня 2024, 15:51
Более 4,5 тысячи человек посетили первые концерты фестиваля Чайковского в Клину
Министерство культуры и туризма Московской области
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Более 4,5 тысячи зрителей посетили десятый Международный фестиваль в Клину. Серия концертов под открытым небом стартовала 21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского.

По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, фестиваль продлится 10 дней и ожидается, что его посетят более 10 тысячи зрителей. Он выразил благодарность Юрию Башмету, благодаря которому в Клину несколько лет подряд встречаются артисты мирового уровня и юные музыканты.

«Преемственность поколений и многожанровость - отличительные особенности клинского фестиваля, ставшие его визитной карточкой, и можно с уверенностью говорить, что сегодня это большой праздник не только для жителей и гостей Подмосковья, но и для всей страны» - сказал Кузнецов.

Открылся фестиваль концертом № 3 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. Его представил народный артист России Денис Мацуев в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

«Когда на сцене находится Юрий Абрамович - это всегда момент импровизации. На фестивале запланированы и классические, и джазовые программы, но это не значит, что мы не будем импровизировать внутри этих программ. Башмет - это известный джазмен, который может делать любые сиюминутные гениальные импровизации», - рассказал Мацуев.

В этом году в рамках фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника. Международная музыкальная академия для одаренных детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет - молодым дарованиям России». Кроме того, зрители увидят концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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