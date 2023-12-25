Зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик принял участие в акции «Елка желаний»

Одну из елок с желаниями детей установили в Доме подмосковного правительства.

«Новогодняя елка - это то место, где осуществляются мечты наших детей. Сегодня мне выпала возможность исполнить желание тринадцатилетнего Сергея из Донбасса, который мечтает о ноутбуке», - заявил Гержик.

Акцию проводят в России с 2018 года. Неравнодушные жители страны исполняют желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или с особенностями здоровья. В этом году свои мечты загадывали и ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

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