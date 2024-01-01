01 января 2024, 02:00

Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила желание 10-летней девочки из Донбасса

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Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная исполнила желание 10-летней Насти из Тельмановского района ДНР. Девочка получила на новый год гитару. Подарок вручили в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Сейчас отец девочки находится в зоне СВО. Настя любит музыку, рисовать и заниматься творчеством. Однажды она увидела ребят, которые играли и пели на гитаре. С тех пор она решила освоить этот музыкальный инструмент.

«Двадцать мальчиков и девочек, оставшихся без родителей, ребята из семей военнослужащий, чьи папы отдали жизнь за свою малую Родину или сейчас стоят за Отчизну на передовой, получили подарки, о которых давно мечтали», - уточнили в министерстве.

Ранее депутаты Московской области, заместители председателя правительства региона и главы городских округов исполнили все желания детей с «Елки желаний».

В их числе был и губернатор Андрей Воробьев , который исполнил желания еще пятерых ребят.

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Дети Новый год
31 декабря 2023, 20:17
«Верим в лучшее». Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом
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Уходящий год проверял россиян на прочность, но самое главное — он сплотил людей, как никогда прежде, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, он поздравил жителей региона и всех россиян с наступающим Новым годом.

Уходящий год проверял россиян на прочность, но самое главное - он сплотил людей, как никогда прежде, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале , он поздравил жителей региона и всех россиян с наступающим Новым годом.

«Особенно хочется поздравить тех, кто сейчас находится на передовой, вдали от своих близких. Парни, мы все ждем вас дома здоровыми и верим в лучшее», - сказал глава Подмосковья.

Воробьев пожелал всем счастья в Новом году и новых достижений, мира, уверенности и радости.

«Мы в своей работе часто опираемся на простую формулу - дела должны говорить за нас. Пусть 2024 станет для каждого годом добрых, честных, смелых дел», - заключил губернатор.

Заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов также поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством. Он пожелал здоровья, жизненных сил, новых побед и достижений.

Андрей Воробьев Новый год
31 декабря 2023, 17:55
Предновогодняя «Манжосовская лыжная гонка» в Одинцове собрала 1,5 тысячи участников
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В Одинцове прошла «Манжосовская лыжная гонка». В ней поучаствовали свыше 1,5 тысячи спортсменов, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

На турнире побывали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина, олимпийский чемпион лыжник Александр Легков и другие.

«Этот парк в Одинцове считается одним из лучших, все катаются здесь. Я думаю, что так и будет продолжаться. Сегодня здесь лыжи, сегодня соревнования», - заявил Легков.

«31 декабря участники находят время для того, чтобы поддержать эту традицию, продолжать историю „Манжосовской лыжной гонки“. Все, кто сегодня на лыжах - уже победители. С наступающим новым годом!» - поздравил Абаренов.

В этом году самому младшему участников было всего два года. Для спортсменов организовали дистанции 600 метров, 1,2 километра, а также три, шесть, 12 и 18 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены
31 декабря 2023, 17:47
Зампред правительства Владислав Мурашов поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов поздравил местных жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Он пожелал здоровья, жизненных сил, новых побед и достижений!

Он рассказал, что в уходящем году в различных областях сельского хозяйства, торговли и ветеринарии Подмосковье достигло хороших результатов.

«В уходящем году мы стали рекордсменами по переработке сельхозпродукции и по уборке зерновых культур. Продолжили цифровизовать услуги и вводить новые земли в оборот. Каждый год уникален и мы, конечно, стремимся к новым вершинам», - заявил Мурашов.

Он пожелал региону больше амбициозных и перспективных проектов, которые помогут укрепить благополучие и улучшить качество жизни каждого жителя.

«Пусть эти праздничные дни принесут в ваш дом тепло и радость, а наступающий год станет временем новых возможностей и успешных начинаний», - пожелал зампред.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Новый год
31 декабря 2023, 14:47
Юные баскетболисты из ДНР получили новогодние подарки из Подмосковья
Фото - Алексей Козеров
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Центр спортивной подготовки № 5 Московской области подарили воспитанникам спортивных школ Донецка экипировку и провели экскурсию по баскетбольному центру Подмосковья. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Ребята получили тренировочную форму, шапки, рюкзаки, мячи с автографами игроков «ЦСП-Химки-2» и открытки с новогодними поздравлениями.

«Я поздравляю всех воспитанников спортивных школ и училищ Донбасса с наступающим Новым годом! Желаю благополучия, здоровья, дружбы в команде и как можно больше возможностей заниматься самым любимым видом спорта!» –поздравила гендиректор центра Татьяна Аратова.

Помимо экскурсии по центру ребятам показали музеи и паркет игрового зала.

«Сложно сказать, сколько сейчас детей занимается баскетболом, потому что тренировки проходят не в тех объемах, как хотелось бы, иногда в заочной форме или в режиме онлайн. Что больше всего радует детей - это участие в турнирах», - заявила председатель межрегионального Баскетбольного союза Донбасса Кристина Цыкалова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Баскетбол

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