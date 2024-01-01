Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила желание 10-летней девочки из Донбасса

Сейчас отец девочки находится в зоне СВО. Настя любит музыку, рисовать и заниматься творчеством. Однажды она увидела ребят, которые играли и пели на гитаре. С тех пор она решила освоить этот музыкальный инструмент.

«Двадцать мальчиков и девочек, оставшихся без родителей, ребята из семей военнослужащий, чьи папы отдали жизнь за свою малую Родину или сейчас стоят за Отчизну на передовой, получили подарки, о которых давно мечтали», - уточнили в министерстве.

Ранее депутаты Московской области, заместители председателя правительства региона и главы городских округов исполнили все желания детей с «Елки желаний».

В их числе был и губернатор Андрей Воробьев , который исполнил желания еще пятерых ребят.

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