Зампред Мособлдумы Рожнов высоко оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами

В течение трех дней он посещал участки в различных районах Подмосковья. Олег Рожнов отметил высокий уровень организации всего избирательного процесса и дружелюбную атмосферу на участках.

Посетив Центр общественного наблюдения в Подмосковье, Олег Рожнов выразил свою высокую оценку его работе, отметив возможность непрерывного онлайн-наблюдения за избирательными участками. Это позволяет исключить вероятность нарушений и обеспечить честные и стабильные выборы.

«Мы видим довольно высокую явку. Выборы по-настоящему сплотили российское общество. Всё это демонстрирует, насколько граждане заинтересованы в своем выборе и хотят внести вклад в определение будущего своей страны», - добавил Олег Рожнов.

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