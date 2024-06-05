Зампред Болатаева рассказала об уникальности Института ядерной медицины в Химках

«Наш главный приоритет в здравоохранении - качественная и доступная медицина. Жители Подмосковья, имеющие онкологические заболевания, могут бесплатно получить медицинскую помощь в передовом учреждении - Институте ядерной медицины в Химках. Он входит в число мировых лидеров по лучевой терапии», - рассказала Болатаева.

Направление в центр могут выдать онкологи первичного звена. На основании предоставленных документов и полиса ОМС пациенту предложат осмотр у врача нужной специализации. По квоте можно пройти необходимые обследования, анализы и другие манипуляции для постановки правильного диагноза и дальнейшего лечения.

«Институт ядерной медицины» в Химках оказывает онкологическим больным самую высокотехнологичную помощь в нашей стране. Любой пациент имеет возможность пройти диагностику и получить лечение по программам ОМС. Даже в мире немногие медицинские учреждения способны конкурировать с ним. Мы сумели создать медицинский центр завтрашнего дня, где возможность излечения пациентов с онкозаболеваниями, выявленными на ранней стадии, достигает 90%», - рассказал заслуженный врач России Григорий Ройтберг.

Особое подразделение АО «Медицина» - это один из крупнейших центров в Восточной Европе, созданный для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Специалисты центра обладают большим опытом и знаниями современных методов диагностики и лечения.

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