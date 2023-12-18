18 декабря 2023, 18:22

Замначальника «Мособлпожспаса» рассказал о правилах запуска пиротехники в Подмосковье

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Запускать пиротехнику разрешено в Подмосковье. Для этого есть специальные площадки. О мерах предосторожности при запуске салютов и петард рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин в эфире «360».

Безопасные праздники «Прежде всего, при покупке изделия нужно посмотреть сертификат в специализированном магазине. Также на коробке или упаковке написана инструкция. Нужно внимательно ее прочитать, ни в коем случае не делать ничего лишнего», - подчеркнул Щетинин.

По его словам, много несчастных случаев возникает из-за алкогольного опьянения. Люди направляют пиротехнику друг на друга и получают травмы.

Он также напомнил основные правила безопасности. Пиротехнику запрещено запускать ближе 50 метров от здания, в местах, где есть горюче-смазочные материалы, в Национальных парках и парках развлечений, а также на территории дворов-колодцев.

В новый год с новым оборудованием Щетинин также рассказал об обновлении спецоборудования. Речь идет о пожарно-спасательной и инженерной технике - это квадроциклы, снегоходы и другие востребованные машины.

«Вся она современная, российского производства. Каждый год идет обновление техники при поддержке правительства и губернатора Московской области», - заключил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас».

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Спасатели
18 декабря 2023, 18:21
Более 6 тысяч предпринимателей Подмосковья посетили предновогодний форум
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Двухдневный форум «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“» прошел в гастроквартале «Три вокзала. Депо». Мероприятие посетили свыше шести тысяч предпринимателей. Для гостей подготовили мастер-классы, панельные дискуссии, а также концерт.

Все желающие смогли посетить ярмарку-выставку, где была представлена новогодняя продукция подмосковных компаний.

«Большая часть посетителей - это представители бизнес-сообщества. Площадка „елки“ стала пространством для делового общения», - прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

В первый день форума на площадке собрались около двух тысяч человек. Участники подвели итоги работы за год, а также наметили планы на 2024. Предприниматели узнали о создании личного бренда и работе с нейросетями, а также побывали на мастер-классе по контактному жонглированию.

Во второй день гостям рассказали, как сделать продукт уникальным, продвигать интернет-магазины и познакомили их с принципами тайм-менеджмента.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также напомнил, что в регионе приняли решение по развитию новых индустриальных парков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
18 декабря 2023, 17:50
Более 100 помещений предоставили по программе «Недвижимость за 1 рубль» в Подмосковье в 2023 году
Телеканал «360»
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Программу «Недвижимость за 1 рубль» запустили в 2023 году в Подмосковье при поддержке губернатора. О новой мере поддержки бизнеса в эфире «360» рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подмосковье - первый регион России, где начала работать программа поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». По ней выдано уже около 80 участков, и каждый из них - это новое производство, фабрика или завод.

В 2023 году Московская область запустила еще одну меру поддержки бизнеса - программу «Недвижимость за 1 рубль». Инвесторы могут практически бесплатно получить здания и помещения с большим износом.

«Переживали, потому что в какой-то степени мы выступаем пилотами для всей России. Были вопросы: как запустится программа, что еще нужно предусмотреть. Но даже первый год сразу показал большой пул объектов», - говорит Наталья Адигамова.

Сейчас по программе «Недвижимость за 1 рубль» предоставили уже свыше 100 объектов. Инвесторы должны привести недвижимость в порядок, после чего ее можно будет использовать по целевому назначению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Недвижимость Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
18 декабря 2023, 16:37
Новую поликлинику построили на Советской улице в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Строительство городской поликлиники на 200 посещений в смену завершилось в Мытищах. Ее возвели на Советской улице в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Поликлиника состоит из двух отделений. В детском расположены кабинет неотложной помощи, фильтр-боксы для острых респираторных, группа помещений приема анализов и кабинет прикрепления. А во взрослом отделении оборудовали кабинет неотложной помощи и хирургическое отделение. Общая площадь здания составила более трех тысяч квадратных метров.

Новую поликлинику откроют в декабре. Принимать пациентов здесь будут участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Поликлиники
18 декабря 2023, 16:33
Замминистра имущественных отношений Подмосковья рассказал о законе по приаэродромным зонам
Телеканал «360»
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Приаэродромные зоны занимают 40% территорий Подмосковья. О законопроектах в этой сфере в эфире «360» рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

По инициативе Министерства имущественных отношений Московской области в регионе приняли законопроект по приаэродромным территориям. Так, для размещения объектов в данных локациях больше не требуется согласование Роспотребнадзора.

Благодаря законопроекту из-под запрета вышли около 200 тысяч земельных участков.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Поликлиники

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