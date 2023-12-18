Замначальника «Мособлпожспаса» рассказал о правилах запуска пиротехники в Подмосковье

Безопасные праздники «Прежде всего, при покупке изделия нужно посмотреть сертификат в специализированном магазине. Также на коробке или упаковке написана инструкция. Нужно внимательно ее прочитать, ни в коем случае не делать ничего лишнего», - подчеркнул Щетинин.

По его словам, много несчастных случаев возникает из-за алкогольного опьянения. Люди направляют пиротехнику друг на друга и получают травмы.

Он также напомнил основные правила безопасности. Пиротехнику запрещено запускать ближе 50 метров от здания, в местах, где есть горюче-смазочные материалы, в Национальных парках и парках развлечений, а также на территории дворов-колодцев.

В новый год с новым оборудованием Щетинин также рассказал об обновлении спецоборудования. Речь идет о пожарно-спасательной и инженерной технике - это квадроциклы, снегоходы и другие востребованные машины.

«Вся она современная, российского производства. Каждый год идет обновление техники при поддержке правительства и губернатора Московской области», - заключил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас».

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