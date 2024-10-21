Замминистра здравоохранения Подмосковья проверил строительство поликлиники в Лобне

Елена Зинатулина оценила готовность здания и прилегающей территории. Вместе с главным врачом Лобненской больницы Викторией Тен они обсудили вопросы расположения операционных, входов для травмированных пациентов и другие важные темы.

Открытие поликлиники запланировано на начало 2025 года. Пятиэтажное здание будет иметь площадь 11,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся отделения травматологии и ортопедии, женская консультация, стоматология, диагностическая лаборатория и другие службы.

Напомним, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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