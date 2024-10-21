Замминистра здравоохранения Подмосковья провел прием жителей в Павловском Посаде

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На встрече присутствовали глава округа Денис Семенов и замминистра Максим Максимов.

Сначала представитель Министерства здравоохранения задал вопросы медикам, которые трудятся в больнице. Они разобрали жалобы от пациентов, а затем провели прием жителей.

«На запланированный прием пришли 16 человек. Мы выслушали все просьбы и предложения. Некоторые вопросы решили на месте», - сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Первый заместитель министра Максим Максимов проверил работу отделений хирургии, гинекологии и терапии в вечернее время.

«Все ведется в штатном режиме - операции проводятся, после чего пациенты получают дальнейшую медицинскую помощь», - сказала главный врач Павлово-Посадского больницы Марина Мягченкова.

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